Сумгайыт открыл футзальную школу

7 Апреля 2019 13:05

В Сумгайыте состоялось открытие футзальной школы.

Как сообщает azerisport.com, в открытии школы «Сумгайыта» приняли участие президент футзальной федерации Азербайджана Заур Ахундов, президент ФК «Сумгайыт» Риад Рафиев, главный тренер национальной команды Жозе Алесио, игроки сборной Ризван Фарзалиев, Виталий Борисов и другие гости.

Рафиев отметил, что «Сумгайыт» первым из клубов премьер-лиги открыл футзальную школу и будет развивать этот вид спорта. (сайт клуба)