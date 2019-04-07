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Сумгайыт открыл футзальную школу

7 Апреля 2019 13:05
В Сумгайыте состоялось открытие футзальной школы.
Как сообщает azerisport.com, в открытии школы «Сумгайыта» приняли участие президент футзальной федерации Азербайджана Заур Ахундов, президент ФК «Сумгайыт» Риад Рафиев, главный тренер национальной команды Жозе Алесио, игроки сборной Ризван Фарзалиев, Виталий Борисов и другие гости.
Рафиев отметил, что «Сумгайыт» первым из клубов премьер-лиги открыл футзальную школу и будет развивать этот вид спорта. (сайт клуба)

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