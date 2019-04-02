Дебютант пожаловался на две желтые карточки

2 Апреля 2019 14:01

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет АФФА по двум эпизодам в матче 22-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы» (0:0).

Как сообщает azerisport.com, дебютант опротестовал две желтые карточки, которые получили Керим и Джошгун Диниевы. Напомним, что Керим получил вторую желтую карточку за то, что выбил мяч с поля при том, что второй мяч был на поле, а Джошгун за симуляцию.