Габала досрочно завоевала чемпионство

29 Марта 2019 16:04

Юношеская команда азербайджанского футбольного клуба «Габала» досрочно выиграла чемпионство в Лиге U-16.

Как передает azerisport.com, свое чемпионство «радары» оформили в 23-м туре, в котором обыграли команду Академии Искендера Джавадова. После этой победы «Габала» набрала 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя – «Сабаха», который сыграл вничью с «Сумгайытом». У «Сабаха» 52 очка, и за три тура до конца «Габала» оторвалась от бакинцев на девять пунктов и, имея преимущество по личным встречам (1:0, 2:1), досрочно обеспечила себе золотые медали.

Отметим, что ранее чемпионство в своей возрастной категории отпраздновала и юношеская команда «Габалы» до 19 лет.