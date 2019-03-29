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Габала досрочно завоевала чемпионство

29 Марта 2019 16:04
Юношеская команда азербайджанского футбольного клуба «Габала» досрочно выиграла чемпионство в Лиге U-16.
Как передает azerisport.com, свое чемпионство «радары» оформили в 23-м туре, в котором обыграли команду Академии Искендера Джавадова. После этой победы «Габала» набрала 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя – «Сабаха», который сыграл вничью с «Сумгайытом». У «Сабаха» 52 очка, и за три тура до конца «Габала» оторвалась от бакинцев на девять пунктов и, имея преимущество по личным встречам (1:0, 2:1), досрочно обеспечила себе золотые медали.
Отметим, что ранее чемпионство в своей возрастной категории отпраздновала и юношеская команда «Габалы» до 19 лет.

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КомандаИВНПМО
Нефтчи21136236-1545
Карабах21136241-1845
Сабаил2194824-2131
Габала2178624-2329
Сабах21641116-3022
Зире2157918-2822
Кешля21541221-3219
Сумгайыт21451216-2917

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Уэльс11001-03
Словакия21012-13
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