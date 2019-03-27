Две потери Сабаха перед Габалой

27 Марта 2019 14:32

Бакинский «Сабах» продолжает подготовку к матчу 22-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы».

Как сообщает azerisport.com, встречу в составе дебютанта пропустит Марко Девич, который в прошлом туре получил очередную красную карточку. Также под вопросом участие в этой игре Эльшана Абдуллаева. В составе «Габалы» потерь нет.

Напомним, что матч «Габала» – «Сабах» состоится 1 апреля на Городском стадионе Габалы и начнется в 14:00.