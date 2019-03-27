301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Две потери Сабаха перед Габалой

27 Марта 2019 14:32
Бакинский «Сабах» продолжает подготовку к матчу 22-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы».
Как сообщает azerisport.com, встречу в составе дебютанта пропустит Марко Девич, который в прошлом туре получил очередную красную карточку. Также под вопросом участие в этой игре Эльшана Абдуллаева. В составе «Габалы» потерь нет.
Напомним, что матч «Габала» – «Сабах» состоится 1 апреля на Городском стадионе Габалы и начнется в 14:00.

Просмотрено: 261

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Нули от Азербайджана и Литвы

Нули от Азербайджана и Литвы

Карабах взял верх над Зире

Карабах взял верх над Зире

Сборная Азербайджана готова к матчу с Литвой

Сборная Азербайджана готова к матчу с Литвой

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан не сумел обыграть Литву 25 Марта 2019, 19:51
Сборная Азербайджана уступила Ирландии 23 Марта 2019, 14:54
Рамиль Шейдаев – о карикатуре Момани и контракте с Крыльями Советов 24 Марта 2019, 16:38
Азербайджан уступил Румынии и стал последним в группе 26 Марта 2019, 19:52
Миодраг БОЖОВИЧ: Мы разбирали гол Шейдаева в ворота сборной Хорватии 25 Марта 2019, 14:00
«Не понимаю, кто мог ожидать крупного поражения Азербайджана от Хорватии» 23 Марта 2019, 12:34
Селфи с президентом Хорватии, искренний Модрич и не наш Назаров 23 Марта 2019, 11:04
Венгрия сенсационно обыграла Хорватию, Уэльс сильнее Словакии 24 Марта 2019, 23:33
Сборная Азербайджана. Оценки за Хорватию 23 Марта 2019, 00:07
Милан Обрадович одержал первую победу со сборной Азербайджана 26 Марта 2019, 18:03

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи21136236-1545
Карабах21136241-1845
Сабаил2194824-2131
Габала2178624-2329
Сабах21641116-3022
Зире2157918-2822
Кешля21541221-3219
Сумгайыт21451216-2917

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Уэльс11001-03
Словакия21012-13
Венгрия21012-33
Хорватия21013-33
Азербайджан10011-20

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (86)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image