Футбол
Две потери Сабаха перед Габалой
27 Марта 2019 14:32
Бакинский «Сабах» продолжает подготовку к матчу 22-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы».
Как сообщает azerisport.com, встречу в составе дебютанта пропустит Марко Девич, который в прошлом туре получил очередную красную карточку. Также под вопросом участие в этой игре Эльшана Абдуллаева. В составе «Габалы» потерь нет.
Напомним, что матч «Габала» – «Сабах» состоится 1 апреля на Городском стадионе Габалы и начнется в 14:00.