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Саша Юнисоглу: Хочу увидеть победу нашей команды над Хорватией со счетом 2:1

21 Марта 2019 19:43
Экс-защитник сборной Азербайджана по футболу Саша Юнисоглу поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня матча «милли» в отборочном этапе ЕВРО-2020 по футболу с Хорватией в Загребе.
«Сразу скажу, что хочу увидеть победу нашей команды над Хорватией со счетом 2:1, и верю в это. Что до уровня игры «милли», то после последней встречи с Косово (0:4) особых надежды не питаю. Но все равно от всего сердца желаю ребятам победы. Как могу верить, если так считаю об уровне игры? Даже если против Бразилии сыграем, то все равно буду говорить, что выиграем. Потому что нужно верить в нашу сборную. Верю, что сегодня на «Максимире» добьемся успешного результата», - заявил Юнисоглу.

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