Азербайджан дал бой, но проиграл на старте отбора Хорватии

22 Марта 2019 01:35

На azerisport.com прошел текстовый livescore матча стартового тура группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 между сборными Хорватии и Азербайджана по футболу.

ХОРВАТИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН - 2:1 (1:1)

Шейдаев, 19 (0:1), Баришич, 44 (1:1), Крамарич, 79 (2:1)



Загреб, стадион «Максимир». Главный судья – Георгий Кабаков (Болгария).

Хорватия: Ловре Калинич, Йосип Брекало, Домагой Вида, Борна Баришич, Дуе Чалета-Цар, Бруно Петкович (Анте Ребич, 69), Лука Модрич (к), Иван Ракитич, Матео Ковачич (Никола Влашич, 73), Иван Перишич, Андрей Крамарич.

Азербайджан: Салахат Агаев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Шахрияр Рагимов, Гара Гараев (Руфат Дадашов, 88), Ричард Алмейда (Эмин Махмудов, 72), Эдди Исрафилов, Махир Мадатов, Дмитрий Назаров (Араз Абдуллаев, 58), Рамиль Шейдаев.

Предупреждение: Медведев.



90+4' ​​​Матч закончен. Азербайджан начинает отбор на ЕВРО-2020 с поражения.

90+3' ​​​Розыгрыш углового от "милли", мяч выбивается, но к Медведеву, который и бьет с ходу. Неточно.

90+1' ​​​ ЗАМЕНА . Милан Бадель вместо Модрича.

90' ​​​Три минуты добавлены к тайму. И наши стараются идти в атаку.

88' ​​​Любопытная замена: вместо "опорника" вышел форвард.

88' ​​​ ЗАМЕНА . Руфат Дадашов вместо Гараева.

87' ​​​Опасный момент у наших ворот, но Перишич в створ не попал.

84' ​​​Мамедов сумел замкнуть подачу с углового головой, но сделал это очень неудачно.

83' ​​​А вот и наш первый угловой в матче.

82' ​​​После гола Хорватия перешла на менее агрессивный режим.

79' ​​​ГОЛ. Это было вполне логичным исходом, учитывая весь второй тайм: Крамарич получил мяч, и с левого угла штрафной отправил мяч в дальний нижний - 2:1.

75' ​​​Брекало бьет с линии штрафной, Агаев отбивает, но не очень уверенно. Защитники выбили мяч за пределы поля.

73' ​​​ ЗАМЕНА . Никола Влашич вместо Ковачича.

72' ​​​ ЗАМЕНА . Эмин Махмудов вместо Алмейды.

72' ​​​Несмотря на счет, совсем печальная ситуация в плане развития собственных атак у нашей команды.

71' ​​​Попытка Перишича замкнуть подачу на дальней стороне вратарской превратилась в простой мяч для Агаева.

69' ​​​ ЗАМЕНА . Анте Ребич вместо Петковича.

68' ​​​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Медведев.

67' ​​​Хорваты массивными силами идут вперед, почти все игроки на нашей половине поля.

64' ​​​Ракитич наносит удар издали. Вновь мимо.

63' ​​​Опасная ситуация у наших ворот после еще одного углового: Петкович в итоге бил, но оборона выносит мяч.

60' ​​​Дальняя попытка Брекало. Мимо.

58' ​​​ ЗАМЕНА . Араз Абдуллаев вместо Назарова.

58' ​​​Исрафилов буквально продавил всю оборону Хорватии, отдал отличный пас на Назарова, но последний нанес невероятно безобразный удар.

56' ​​​Модрич, судя по всему, наносил удар со штрафного, который был похож и на высокую подачу. Агаев выносит из под перекладины.

55' ​​​Петкович попал по ногам Мадатова, свалил на газон... арбитр свистит в пользу Хорватии, так как, будучи на газоне Махир схватил мяч рукой. Показалось, что в его пользу фол.

52' ​​​То ли прострел, то ли удар Перишича. В любом случае, Агаев вмешался и отбил.

50' ​​​Агаев выходит на мяч и сталкивается в борьбе с Петковичем. Оба на газоне. Медики вышли.

48' ​​​Назаров вновь в этом матче теряет мяч на ровном месте, это позволяет гостям контратаковать и завершить весь процесс ударом Крамарича. Агаев начеку.

47' ​​​Чалета-Цар пытался переправить мяч в ворота после подачи Модрича со "стандарта". Неточно.

46' ​​​Второй тайм начался.

45+1' ​​Первый тайм закончен.

44' ​​ГОЛ. Жаль. Очередной угловой в итоге привел к пропущенному мячу: Баришич после скидки был точен - 1:1.

43' ​​Крамарич бьет из пределов штрафной. Исрафилов заблокировал удар.

42' ​​Повышают давление на нашу оборону в концовке тайма. Нужно продержаться.

41' ​​Очень классную комбинацию провели хорваты, главным ее лицом стал Модрич: сначала он начал атаку и затем завершил ее, пробив головой. Мяч, к нашему счастью, пролетел рядом с воротами.

40' ​​Было бы совсем неплохо не пропустить в первом тайме. Гол в раздевалку точно нам не нужен.

36' ​​Подача с углового и Крамарич замыкает ее сильным ударом. Агаев на месте.

33' ​​Крамарич откидывает мяч под удар Ракитичу, тот бьет, но и в этот раз мимо. Мы только за.

31' ​Неплохо держатся наши ребята. Но при этом и хорваты, видно, что действуют не очень хорошо.

27' ​Выстрел Модрича. Мяч прокатился рядом с воротами.

26' ​Азербайджанская команда стала действовать чуть посмелее в атаке, но после гола пока без серьезной остроты.

23' ​Третий угловой у наших ворот. Любопытная статистика. По ударам в створ наша команда пока впереди, нанеся два против ни одного.

20' ​Важно сейчас не терять концентрацию и не впадать в эйфорию.

19' ​ГООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Контратака наших, Шейдаев получает мяч, продвигается вперед и, войдя в штрафную, с острого угла расстреливает ворота Калинича.

17' ​Ракитич неточно пробил со "стандарта".

15' ​Исрафилов фолит перед своей штрафной. Опасная точка для удара.

15' ​Не хватает организованности у нашей сборной.

13' ​Агаев начудил в штрафной, не сумев зафиксировать мяч после простой подачи с фланга, но это начало опасную атаку "милли": Шейдаев убежал от Виды, добежал до вратарской, но переиграть Калинича не сумел.

12' ​Удар Перишича получился не очень точным.

8' ​Первая попытка атаки завершилась потерей, и последовала контратака хозяев. К счастью, угроза была устранена.

7' ​Наши пока никак не могут зацепиться за мяч, довольно быстро теряя его.

3' Хозяева ожидаемо активнее в стартовые минуты.

1' Матч начался.



23:42 Команды вышли на поле. Звучат гимны.

23:32 Здравствуйте, дорогие друзья! Сборная Азербайджана сегодня проведет свой первый матч в году, первый матч под руководством нового тренера и первые матч в отборе на ЕВРО-2020. Много дебютов, и хочется верить, что в итоге они окажутся не слишком негативными.

Другой матч группы:

СЛОВАКИЯ – ВЕНГРИЯ - 2:0 (1:0)

Дуда, 42 (1:0), Руснак, 85 (2:0)