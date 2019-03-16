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Футбол

Матч Нефтчи – Габала стал самым посещаемым

16 Марта 2019 11:04
Azerisport.com представляет вашему вниманию статистику матчей 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
За четыре матча отчетного тура было забито 9 голов (в среднем – 2,25 за матч). На счету хозяев поля 5 мячей, гостей – 4. По 4 гола провели местные и легионеры, был зафиксирован один автогол. На счету хозяев и гостей по победе, еще два матча завершились вничью.
Были показаны 20 желтых и 1 красная карточки.
Самым посещаемым стал матч между «Нефтчи» и «Габалой» – 1300 зрителей. На матч «Сабах» – «Сумгайыт» пришли 1000 человек, «Сабаила» и «Карабаха» – 800, «Зире» и «Кешли» – 400. Всего на матчи тура пришло 3500 зрителей (в среднем – 875 за матч).

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КомандаИВНПМО
Нефтчи21136236-1545
Карабах21136241-1845
Сабаил2194824-2131
Габала2178624-2329
Сабах21641116-3022
Зире2157918-2822
Кешля21541221-3219
Сумгайыт21451216-2917

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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