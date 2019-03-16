Матч Нефтчи – Габала стал самым посещаемым

16 Марта 2019 11:04

Azerisport.com представляет вашему вниманию статистику матчей 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

За четыре матча отчетного тура было забито 9 голов (в среднем – 2,25 за матч). На счету хозяев поля 5 мячей, гостей – 4. По 4 гола провели местные и легионеры, был зафиксирован один автогол. На счету хозяев и гостей по победе, еще два матча завершились вничью.

Были показаны 20 желтых и 1 красная карточки.

Самым посещаемым стал матч между «Нефтчи» и «Габалой» – 1300 зрителей. На матч «Сабах» – «Сумгайыт» пришли 1000 человек, «Сабаила» и «Карабаха» – 800, «Зире» и «Кешли» – 400. Всего на матчи тура пришло 3500 зрителей (в среднем – 875 за матч).