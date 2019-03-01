301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Санан Гурбанов: Для нас этот результат стал сюрпризом

1 Марта 2019 14:41
Главный тренер «Габалы» Санан Гурбанов высказал azerisport.com свои ожидания от предстоящего матча 19-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Зире».
«Зире» - серьезная команда. В последнем туре им удалось одержать победу и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Естественно в эмоциональном плане наш предстоящий соперник сейчас чувствует себя лучше. Мы со своей стороны полным составом без потерь готовимся к игре. Настраиваемся на положительный результат. Что касается поражения, которые мы потерпели на днях от регионального клуба «Бакы» (0:2), то мы планировали провести тренировочную игру, где выпустили два разных состава на каждый тайм. Для нас этот результат стал сюрпризом. Недооценили соперника вот почему все так произошло. Футболисты должны понять, что если выходим на поле, несмотря на статус соперника, серьезно должны подходить к нему», - заявил Гурбанов.

Просмотрено: 259

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Мамедов, Юрчевич и тренеры сборных почтили память жертв в Ходжалы

Мамедов, Юрчевич и тренеры сборных почтили память жертв в Ходжалы

Победы азербайджанского дзюдо в Дюссельдорфе

Победы азербайджанского дзюдо в Дюссельдорфе

Зире добывает победу в Сумгайыте

Зире добывает победу в Сумгайыте

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Франкфурт отказался отпускать хавбека сборной Азербайджана 25 Февраля 2019, 15:35
Азербайджан бросил вызов Европе 25 Февраля 2019, 17:04
Капитан Нефтчи недооценил Карабах, ответ не заставил себя долго ждать: Карабах не слабее Спартака и Зенита 27 Февраля 2019, 13:20
Дмитрий Крамаренко: Юрчевич сильно меня удивил 28 Февраля 2019, 17:39
Греческий клуб заинтересовался форвардом Карабаха 28 Февраля 2019, 18:34
Александр РЫБКА: Они в меня плевались. Я не показывал им счет матча 25 Февраля 2019, 00:00
Где ваш «план Б», сеньор Бордин? 25 Февраля 2019, 13:45
Эльхан Мамедов: Каждый матч на Бахрамове стоит 50 000 манатов 25 Февраля 2019, 19:31
Нихат КАХВЕДЖИ: Я гордился выступлением Карабаха в Лиге чемпионов 26 Февраля 2019, 13:41
Юнис Гусейнов: Махмудову лучше говорить от имени своей команды 27 Февраля 2019, 14:43

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи18115230-1338
Карабах18115238-1738
Сабаил1893622-1730
Габала1866620-2024
Сабах1863915-2321
Зире1845915-2717
Кешля18441018-2916
Сумгайыт18431114-2615

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (86)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image