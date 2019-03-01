Санан Гурбанов: Для нас этот результат стал сюрпризом

1 Марта 2019 14:41

Главный тренер «Габалы» Санан Гурбанов высказал azerisport.com свои ожидания от предстоящего матча 19-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Зире».

«Зире» - серьезная команда. В последнем туре им удалось одержать победу и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Естественно в эмоциональном плане наш предстоящий соперник сейчас чувствует себя лучше. Мы со своей стороны полным составом без потерь готовимся к игре. Настраиваемся на положительный результат. Что касается поражения, которые мы потерпели на днях от регионального клуба «Бакы» (0:2), то мы планировали провести тренировочную игру, где выпустили два разных состава на каждый тайм. Для нас этот результат стал сюрпризом. Недооценили соперника вот почему все так произошло. Футболисты должны понять, что если выходим на поле, несмотря на статус соперника, серьезно должны подходить к нему», - заявил Гурбанов.