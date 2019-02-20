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Экс-хавбек Карабаха покидает клуб, в который перешел меньше месяца назад

20 Февраля 2019 11:35
Бывший хавбек азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Чумбинью оказался в интересной ситуации.
Как передает azerisport.com, хавбек, который в конце января договорился о переходе в бразильский клуб «Интернасьонал» (Лимейра) и 1 февраля оформил официальное соглашение, покидает эту команду. Причина столь краткосрочного пребывания в «Интере» заключается в переходе в клуб «Жувентуде», который играет в Лиге Гаушу и примет участие в Серии C чемпионата Бразилии. (Notícias do Esporte)

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Кешля17431018-2915
Сумгайыт17431014-2515
Зире1735914-2714

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Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
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Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

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