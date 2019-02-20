Экс-хавбек Карабаха покидает клуб, в который перешел меньше месяца назад

20 Февраля 2019 11:35

Бывший хавбек азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Чумбинью оказался в интересной ситуации.

Как передает azerisport.com, хавбек, который в конце января договорился о переходе в бразильский клуб «Интернасьонал» (Лимейра) и 1 февраля оформил официальное соглашение, покидает эту команду. Причина столь краткосрочного пребывания в «Интере» заключается в переходе в клуб «Жувентуде», который играет в Лиге Гаушу и примет участие в Серии C чемпионата Бразилии. (Notícias do Esporte)