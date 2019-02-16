Самир Абасов: Нефтчи пошел ва-банк

16 Февраля 2019 20:17

Главный тренер «Зире» Самир Абасов прокомментировал ничью в матче 17-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу с «Нефтчи» (0:0), передает azerisport.com.

«Если бы победили, это было бы для нас дополнительной мотивацией и стимулом. Результату мы и не огорчены, и не рады. Обе команды могли сегодня забить. Думаю, матчи между «Зире» и «Нефтчи» всегда получаются интересными. В некоторых матчах мы осуждали футболистов. Но два последних матча показали, что мы на верном пути. Благодарен ребятам. Не сказал бы, что «Зире» пришел в себя. Новички пока не адаптировались, но подают надежды. Главное, что уже два матча не пропускаем. Не могу понять, почему люди считают, что к «Нефтчи» готовимся как-то особенно. На всех соперников смотрим одинаково.

«Нефтчи» пошел ва-банк, и это вынудило нас заменить Садио Тоункару. Возможно, немного сковывали себя. Но во втором тайме шансов забить у нас было больше. Удавалось поймать соперника на контратаках», - заявил Абасов.