Соперник Азербайджана объявил нового главного тренера

16 Февраля 2019 12:40

Соперник молодежной сборной Азербайджана по футболу по отборочному этапу ЕВРО-2021 – команда Лихтенштейна – определился с новым главным тренером.

Как передает azerisport.com, им стал экс-защитник сборной Лихтенштейна Мартин Штоклаза, который с 2017-го входил в тренерский штаб национальной команды своей страны.

Напомним, что «молодежка» Азербайджана стартует в новом цикле гостевым матчем против Лихтенштейна (6 июня).