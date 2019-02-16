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Соперник Азербайджана объявил нового главного тренера

16 Февраля 2019 12:40
Соперник молодежной сборной Азербайджана по футболу по отборочному этапу ЕВРО-2021 – команда Лихтенштейна – определился с новым главным тренером.
Как передает azerisport.com, им стал экс-защитник сборной Лихтенштейна Мартин Штоклаза, который с 2017-го входил в тренерский штаб национальной команды своей страны.
Напомним, что «молодежка» Азербайджана стартует в новом цикле гостевым матчем против Лихтенштейна (6 июня). 

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