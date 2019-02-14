Турция заявила на матч с Азербайджаном игроков из девяти клубов

14 Февраля 2019 10:31

19 и 21 февраля юношеская сборная Азербайджана по футзалу (U-19) проведет товарищеские матчи со сверстниками из Турции.

Как сообщает azerisport.com, оба матча пройдут в бакинском Дворце спорта и начнутся в 19:00.

Сборная Турции прибудет в столицу 18 февраля. Главный тренер турецкой команды Мурат Кая привезет 14 игроков, среди которых игроки клубов «Генчлербирлийи», «Арнавуткой», «Бешикташ», «Антальяспор», «Гезтепе», «Касымпаша», «Медипол Башакшехир», «Эрзурумспор» и «Бурсаспор». (сайт национальной федерации)