Игроки Барселоны, Реала, МЮ и Боруссии вызваны на матч с Азербайджаном

7 Февраля 2019 00:13

Обнародован состав юношеской сборной Испании по футболу (U-19) на предстоящие товарищеские матчи с Азербайджаном (12 февраля) и Шотландией (14 февраля).

Как передает azerisport.com, наставник испанской команды Санти Дения вызвал 23 футболистов на эти встречи.

Состав U-19 Испании таков: Альваро Гарсия («Альбасете»), Унаи Венседор («Атлетик»), Рикард Санчес («Атлетико»), Арнау Тенас, Хуан Миранда, Алехандро Орельяна, Алехандро Маркес, Абель Руис (все – «Барселона»), Серхио Гомес («Боруссия» Дортмунд, Германия), Виктор Гомес, Ниль Хименес (оба – «Эспаньол»), Антонио Аранда («Гранада»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити», Англия), Арнау Пигмаль («Манчестер Юнайтед», Англия), Виктор Шуст, Антонио Бланко, Мохамед Мухлис, Педро Руис (все – «Реал Мадрид»), Роберто Лопес («Реал Сосьедад»), Брайан Хиль («Севилья»), Уго Гильямон, Ферран Торрес («Валенсия»), Марк Видаль («Вильярреал»).