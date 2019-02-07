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Игроки Барселоны, Реала, МЮ и Боруссии вызваны на матч с Азербайджаном

7 Февраля 2019 00:13
Обнародован состав юношеской сборной Испании по футболу (U-19) на предстоящие товарищеские матчи с Азербайджаном (12 февраля) и Шотландией (14 февраля).
Как передает azerisport.com, наставник испанской команды Санти Дения вызвал 23 футболистов на эти встречи.
Состав U-19 Испании таков: Альваро Гарсия («Альбасете»), Унаи Венседор («Атлетик»), Рикард Санчес («Атлетико»), Арнау Тенас, Хуан Миранда, Алехандро Орельяна, Алехандро Маркес, Абель Руис (все – «Барселона»), Серхио Гомес («Боруссия» Дортмунд, Германия), Виктор Гомес, Ниль Хименес (оба – «Эспаньол»), Антонио Аранда («Гранада»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити», Англия), Арнау Пигмаль («Манчестер Юнайтед», Англия), Виктор Шуст, Антонио Бланко, Мохамед Мухлис, Педро Руис (все – «Реал Мадрид»), Роберто Лопес («Реал Сосьедад»), Брайан Хиль («Севилья»), Уго Гильямон, Ферран Торрес («Валенсия»), Марк Видаль («Вильярреал»).

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