Гара Гараев: Матч с Нефтчи будет историческим

31 Января 2019 16:25

Защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гара Гараев высказал свое мнение по поводу ближайшего матча ТПЛ с «Нефтчи», сообщает azerisport.com.

«Мы готовы к матчу. В команде нет серьезных потерь. Сыграем против одного из лучших составов «Нефтчи» последних лет, и это будет историческим матчем. Они провели хороший сбор, да и лидера всегда сложно играть.

Есть что-то, чего вы боитесь в составе соперника?

У них скоростные игроки. Больше всего это создаст нам трудности.

Уход Дарио потеря для «Нефтчи»?

Не думаю, что уход Дарио большая потеря для них. У них серьезные трансферы.