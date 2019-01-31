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Гара Гараев: Матч с Нефтчи будет историческим

31 Января 2019 16:25
Защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гара Гараев высказал свое мнение по поводу ближайшего матча ТПЛ с «Нефтчи», сообщает azerisport.com.
«Мы готовы к матчу. В команде нет серьезных потерь. Сыграем против одного из лучших составов «Нефтчи» последних лет, и это будет историческим матчем. Они провели хороший сбор, да и лидера всегда сложно играть.
Есть что-то, чего вы боитесь в составе соперника?
У них скоростные игроки. Больше всего это создаст нам трудности.
Уход Дарио потеря для «Нефтчи»?
Не думаю, что уход Дарио большая потеря для них. У них серьезные трансферы.

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Уэльс00000-00
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