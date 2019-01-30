Азербайджан дебютирует на ЕВРО матчем против Кипра

30 Января 2019 17:35

Определились даты и начало игр отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу среди юношей (U-19), в котором впервые сыграет сборная Азербайджана.

Как сообщает azerisport.com, наша команда сыграет с командами Словении, Голландии и Кипра.

Первый матч сборная Азербайджана проведет 27 марта с командой Кипра. Игра начнется 22:45.

На следующий день Азербайджан сыграет с Голландией (19:30), а 30-го марта встретится со Словенией (21:00).

Матчи пройдут в Словении. Победитель группы выйдет в финальную часть ЕВРО-2019, которая 8-14 сентября пройдет в Латвии.