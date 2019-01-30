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Азербайджан дебютирует на ЕВРО матчем против Кипра

30 Января 2019 17:35
Определились даты и начало игр отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу среди юношей (U-19), в котором впервые сыграет сборная Азербайджана.
Как сообщает azerisport.com, наша команда сыграет с командами Словении, Голландии и Кипра.
Первый матч сборная Азербайджана проведет 27 марта с командой Кипра. Игра начнется 22:45.
На следующий день Азербайджан сыграет с Голландией (19:30), а 30-го марта встретится со Словенией (21:00).
Матчи пройдут в Словении. Победитель группы выйдет в финальную часть ЕВРО-2019, которая 8-14 сентября пройдет в Латвии.

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Сабаил1463516-1421
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Сабах1452712-2017
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Зире1424812-2510

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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