Защитник Нефтчи может перейти в греческий клуб

29 Января 2019 10:31

Защитник азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Славко Бралич может продолжить карьеру в Греции.

Как передает azerisport.com, речь, в частности, идет о клубе ОФИ. Сам хорват не против сыграть за бывшую команду новичка «нефтяников», нападающего Вангелиса Плателласа, и сейчас клубы изучают возможность перехода Бралича.

Напомним, что хорватский защитник проводил подготовку к сезону вместе с «Нефтчи-2» после того, как не поехал с основной командой в Анталью. (Gazzetta)