Афтандил Гаджиев: Планируем подписать еще двух или трех игроков

28 Января 2019 00:35

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабаил» Афтандил Гаджиев подвел итоги сборов команды в турецкой Анталье, передает azerisport.com.

«Мы начали подготовку ко второй половине сезона в Баку и были сконцентрированы на физической форме игроков. Затем, продолжив сборы в Турции, мы также добавили тактические и технические упражнения. В Турции мы планировали сыграть 4 матча и еще об одном матче мы договорились по ходу сборов. 5-й матч пришлось отменить в связи с тяжелыми погодными условиями. В целом, можно назвать результаты подготовки на данном этапе удовлетворительными. Не все игроки смогли набрать оптимальную форму, но у нас есть еще неделя до начала чемпионата, так что мы будем готовы. Мы так же планируем подписать еще двух или трех игроков до начала чемпионата», - заявил Гаджиев. (ФК «Сабаил»)