Айхан Аббасов: После возвращения в Баку постараемся полностью устранить некоторые недостатки

26 Января 2019 19:40

Главный тренер «Сумгайыта» Айхан Аббасов прокомментировал контрольные матчи с немецким «Оптиком» (был завершен после первого тайма при счете 0:1) и сербским «Земуном» (2:1) на сборах в Анталье, передает azerisport.com.

«Сегодня планировали провести два матча, дав двум разным составам отыграть по 90 минут. Однако из-за непогоды первый матч продлился всего 45 минут. За этот период ребята оставили хорошее впечатление. Соперник во втором матче дня тоже был достаточно хорош. Эта встреча прошла не там, где мы планировали. С трудом добрались до нового места назначения. Что до игры, она получилась интересной. После вчерашней тяжелой тренировки я остался доволен сегодняшней игрой своих подопечных. Я доволен их желанием одержать победу. К счастью, мы завершили сборы победой. После возвращения в Баку постараемся полностью устранить некоторые недостатки и подготовиться к матчу с «Габалой», - заявил Аббасов сайту клуба.