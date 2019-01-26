301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Айхан Аббасов: После возвращения в Баку постараемся полностью устранить некоторые недостатки

26 Января 2019 19:40
Главный тренер «Сумгайыта» Айхан Аббасов прокомментировал контрольные матчи с немецким «Оптиком» (был завершен после первого тайма при счете 0:1) и сербским «Земуном» (2:1) на сборах в Анталье, передает azerisport.com.
«Сегодня планировали провести два матча, дав двум разным составам отыграть по 90 минут. Однако из-за непогоды первый матч продлился всего 45 минут. За этот период ребята оставили хорошее впечатление. Соперник во втором матче дня тоже был достаточно хорош. Эта встреча прошла не там, где мы планировали. С трудом добрались до нового места назначения. Что до игры, она получилась интересной. После вчерашней тяжелой тренировки я остался доволен сегодняшней игрой своих подопечных. Я доволен их желанием одержать победу. К счастью, мы завершили сборы победой. После возвращения в Баку постараемся полностью устранить некоторые недостатки и подготовиться к матчу с «Габалой», - заявил Аббасов сайту клуба.

Просмотрено: 328

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Сумгайыт обыгрывает сербский клуб

Сумгайыт обыгрывает сербский клуб

Габала победила в результативном матче

Габала победила в результативном матче

Крупная победа Нефтчи

Крупная победа Нефтчи

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть II Валерия Коротенко. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Карабах сгонял ничью с Пястом 23 Января 2019, 19:53
Нефтчи разгромил Берое  26 Января 2019, 18:15
Нефтчи уступил Словану 23 Января 2019, 18:21
Армянский тренер – о сборной Азербайджана: Соперник очень качественный  23 Января 2019, 13:01
Карабах проиграл Шахтеру в последнем матче сбора 26 Января 2019, 13:49
Сабаил обыграл бразильский клуб и не смог доиграть встречу с Кайсаром 24 Января 2019, 16:45
Воспитанник ЦСКА: В сборную Азербайджана перестали вызывать из-за паспорта 24 Января 2019, 11:01
Сборная Азербайджана сыграла вничью со Спартаком 24 Января 2019, 13:54
Нефтчи обнародовал условия контракта с греческим форвардом 23 Января 2019, 15:37
Кешля обыграла российский клуб 25 Января 2019, 14:17

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи14103126-1033
Карабах1493232-1430
Сабаил1463516-1421
Габала1445517-1817
Сабах1452712-2017
Сумгайыт1443713-2015
Кешля1433816-2312
Зире1424812-2510

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (84)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image