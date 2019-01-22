Турецкий клуб хочет взять в аренду защитника сборной Азербайджана

22 Января 2019 00:09

Защитником молодежной сборной Азербайджана по футболу Гусейном Сейлигли заинтересовался еще один турецкий клуб.

Как передает azerisport.com, Сейлигли хочет видеть в своих рядах «Умраниеспор», выступающий в первом дивизионе Турции.

Так, «Умраниеспор» давно следят за молодым защитником, и его привлечение в основную команду «Бешикташа» повысило к нему интерес. «Умраниеспор» рассматривает вариант с арендой игрока.