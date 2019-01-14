Зире, Сабаил и Сумгайыт узнали время стартовых игр сбора

14 Января 2019 15:31

Стали известны время начала контрольных матчей трех клубов Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу на сборах в Турции, которые пройдут завтра.

Как сообщает azerisport.com, первым на поле выйдет «Зире», который сыграет с казахстанским «Таразом». Эта встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. Стартовые свистки в матчах «Сабаила» и «Сумгайыта» будут в одно время (18:00) – против «Чаквари» (Венгрия) и «Жетысу» (Казахстан), соответственно.