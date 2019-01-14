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Зире сыграет с бывшим соперником Карабаха в Лиге Европы

14 Января 2019 12:08
Азербайджанский футбольный клуб «Зире» определился с еще двумя соперниками по контрольным матчам на сборах в Анталье.
Как передает azerisport.com, 23 января подопечные Самира Абасова сыграют с украинской «Ворсклой», а 26 января – с македонским «Шкупи».
Помимо этого, произошло изменение одного из спарринг-партнеров. Так, румынская «Конкордия» перенесла свои сборы, матч с этой командой не состоится, а вместо нее «Зире» сыграет с другим представителем Румынии – «Волунтари» (18 января).
Напомним, что еще одним соперником бакинского клуба является казахстанский «Тараз» (15 января)
В свою очередь, добавим, что «Ворскла» была одним из оппонентов агдамского «Карабаха» в групповой стадии Лиги Европы в нынешнем сезоне.

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