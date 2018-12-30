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Тренеры и футболисты получили премии за успех в Грузии

30 Декабря 2018 13:15
Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) получила премии за выход в элитный раунд чемпионата Европы.
Как сообщает azerisport.com, АФФА премировала тренеров и игроков команды, которая успешно прошла первый этап квалификации ЕВРО. Напомним, что сборная Азербайджана проиграла Израилю (1:4), а потом обыграла Грузию (2:1) и Лихтенштейн (3:0).
В марте U-19 Азербайджана ждут матчи элитного раунда против команд Румынии, России и Ирландии. Матчи пройдут в России.

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Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

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Спортинг641113-313
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