Жулиус Вобай: Хочу вернуться в Азербайджан

29 Декабря 2018 19:05

Бывший полузащитник бакинского «Нефтчи» Жулиус Вобай прокомментировал azerisport.com слухи о завершении карьеры, а также вновь высказал желание вернуться в чемпионат Азербайджана по футболу.

«Я завершил карьеру? Нет, я об этом даже не думаю. Хочу поиграть еще пару лет. Я завершил карьеру в сборной – может, это как-то людей заставило ошибиться. Но я продолжаю карьеру футболиста. Хочу вернуться в Азербайджан. У меня такое в планах есть. Есть вариант – если он получится, то вернусь.

За «Нефтчи» слежу и сейчас. Меня радует, что они идут на первом месте. Надеюсь, что все завершится хорошо и команда станет чемпионом. Но после зимы их будет ждать очень тяжелое соперничество», - сказал Вобай.