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Хавбек Карабаха сыграл в благотворительном матче

27 Декабря 2018 16:11

В Испании прошел благотворительный гала-вечер, посвященный легенде хихонского «Спортинга» Кини, в ходе которого состоялся и дружественный матч.

Как передает azerisport.com, в матче участвовали бывшие игроки «Спортинга» и «Овьедо», включая хавбека азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Мичела, в свое время выступавшего за хихонцев. Средства, собранные с пришедших на гала-вечер зрителей, были собраны в благотворительных целях и переданы Фонду Херманоса Кастро и местной НПО.

«Приятно было снова видеть друзей и старых знакомых, а также помощь обездоленным», - заявил Мичел. (La Nueva España)


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