Кешля рассталась с еще одним футболистом

26 Декабря 2018 16:11

Азербайджанский футбольный клуб «Кешля» расстался с шестым игроком в ходе нынешнего зимнего перерыва.

Как сообщает azerisport.com, клуб расторг контракт с полузащитником Мамедом Гулиевым.

23-летний хавбек редко появлялся на поле и тренерский штаб решил не оставлять его в команде, несмотря на действующий контракт до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее «Кешля» рассталась с Эльнуром Джафаровым, Эбрима Сохной, Гиоргосом Геогриадисом, Баходиром Насимовым и Эрве Тчами.