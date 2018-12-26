Футбол
Кешля рассталась с еще одним футболистом
26 Декабря 2018 16:11
Азербайджанский футбольный клуб «Кешля» расстался с шестым игроком в ходе нынешнего зимнего перерыва.
Как сообщает azerisport.com, клуб расторг контракт с полузащитником Мамедом Гулиевым.
23-летний хавбек редко появлялся на поле и тренерский штаб решил не оставлять его в команде, несмотря на действующий контракт до конца текущего сезона.
Напомним, что ранее «Кешля» рассталась с Эльнуром Джафаровым, Эбрима Сохной, Гиоргосом Геогриадисом, Баходиром Насимовым и Эрве Тчами.