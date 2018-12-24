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Лучший бомбардир высшей лиги: В Иране интересуются чемпионатом Азербайджана

24 Декабря 2018 19:33
Легионер футзального клуба «Хазар Джануб» Хади Резван прокомментировал итоги первой половины чемпионата Азербайджана, лучшим бомбардиром которого он является. Как сообщает azerisport.com, иранский футболист забил 43 мяча.
«Не скрываю, что хочу забить много голов. Этим помогу, как клубу, так и создаю хорошую мотивацию для себя. Кто-то может сказать, что забиваю лишь слабым клубам. Но это не так. Забивал лидеру ЭКОЛ, «Нефтчи» и ФК «Ясамалу». Мне кажется, я справился со своей работой в первой половине чемпионата.
В Иране интересуются чемпионатом Азербайджана. Не считаю, что футзальный чемпионат слабый. Тут есть такие сильные клубы, как «Араз», ЭКОЛ, «Нефтчи». Свою команду тоже не забываю. После перерыва мы усилим состав и сыграем еще лучше. В Баку чувствую себя хорошо, будет еще лучше, когда перевезу семью сюда. Сезон начали с одним тренером, потом команду доверили другому специалисту», - заявил Резван сайту национальной федерации.
Отметим, что после 12-и игр Высшей лиги ХД набрал 20 очков и занимает четвертое место.

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