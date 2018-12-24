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В Балакене прошел турнир УЕФА

24 Декабря 2018 18:53
22-23 декабря в Балакенском районе Азербайджана прошел «Девичьй футзальный кубок» среди школьниц до 13-и лет.
Как передает azerisport.com, в турнире, который проводился в Олимпийском спорткомплексе Балакена, участвовали 118 учащихся из 12-и школ. Победителем стала команда школы №1 села Тулу. Второе место за командой школы села Мешешембуль, а третье – школы №2 им.Насими города Балакен. Лучшим игроком турнира стала Наджиба Пачалова из команды, занявшей третье место на турнире.
Участники были обеспечены спортивной одеждой и обувью со стороны АФФА и УЕФА. Тройка призеров турнира получили дипломы и медали, а победителю вручили кубок.
Отметим, что предыдущие турниры в рамках проекта «Девичий футзальный кубок» проводились при поддержке АФФА и УЕФА в Губе и Мингячевире. В предстоящие месяцы пройдет 4-й подобный турнир. (АФФА)

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