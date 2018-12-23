Малик Мане: Я и вправду хочу играть в Габале

23 Декабря 2018 19:13

Сенегальский форвард Малик Мане прокомментировал azerisport.com ход переговоров с азербайджанским футбольным клубом «Габала», с которым он, как ожидается, подпишет контракт этой зимой.

«Пока что ждем. Это не связано с финансовыми вопросами. Менеджер сказал, что нужно подождать до 28 декабря. Сейчас я в Сенегале. Я и вправду хочу играть в «Габале». Об этом я сказал и своему менеджеру. В принципе, у меня много предложений на руках. Надеюсь, все сложится хорошо, и я перейду в «Габалу», - заявил Мане.