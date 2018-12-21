301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

В Балакене пройдет футзальный турнир

21 Декабря 2018 16:37
22-23 декабря в Балакене пройдет турнир «Девичий футзальный кубок» среди школьниц до 13 лет.
Как передает azerisport.com, в соревновании, которое будет проводиться в Олимпийском спорткомплексе Балакена, примут участие 120 учащихся из 12 школ. В первый день пройдут 12 матчей группового этапа, а на следующий день будут плей-офф игры. Участники будут обеспечены спортивной одеждой и обувью со стороны АФФА и УЕФА. Тройка призеров турнира получат дипломы и медали, а победителю будет представлен кубок.
Отметим, что предыдущие турниры в рамках проекта «Девичий футзальный кубок» проводился при поддержке АФФА и УЕФА в Губе и Мингячевире. (АФФА)

Просмотрено: 330

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Габала повторяет домашний результат

Габала повторяет домашний результат

Щедрый арбитр и ничья в пользу Карабаха

Щедрый арбитр и ничья в пользу Карабаха

Нефтчи не покорил Сумгайыт

Нефтчи не покорил Сумгайыт

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Нефтчи обыграл Сумгайыт, но не прошел в полуфинал Кубка страны 19 Декабря 2018, 20:55
Карабах и Габала вышли в полуфинал Кубка Азербайджана 20 Декабря 2018, 20:46
Гурбан ГУРБАНОВ: Рейналдо уже в Баку. Вскоре обсудим детали контракта 17 Декабря 2018, 16:34
Игроки Карабаха грубо повели себя в отношении детей 20 Декабря 2018, 21:43
Определились чемпионы Азербайджана по греко-римской борьбе 19 Декабря 2018, 21:01
Просинечки может вернуться в сборную Азербайджана 18 Декабря 2018, 10:38
Вели Гасымов: Нам такой тренер не нужен 19 Декабря 2018, 12:12
Сын Гурбана Гурбанова: Полноценного разговора с отцом о переходе в европейский клуб пока не было 19 Декабря 2018, 11:22
Кто заменит Рашада Садыхова? 17 Декабря 2018, 12:07
Турецкий клуб нацелен на форварда Нефтчи 20 Декабря 2018, 16:42

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи14103126-1033
Карабах1493232-1430
Сабаил1463516-1421
Габала1445517-1817
Сабах1452712-2017
Сумгайыт1443713-2015
Кешля1433816-2312
Зире1424812-2510

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (80)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image