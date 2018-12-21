В Балакене пройдет футзальный турнир

21 Декабря 2018 16:37

22-23 декабря в Балакене пройдет турнир «Девичий футзальный кубок» среди школьниц до 13 лет.

Как передает azerisport.com, в соревновании, которое будет проводиться в Олимпийском спорткомплексе Балакена, примут участие 120 учащихся из 12 школ. В первый день пройдут 12 матчей группового этапа, а на следующий день будут плей-офф игры. Участники будут обеспечены спортивной одеждой и обувью со стороны АФФА и УЕФА. Тройка призеров турнира получат дипломы и медали, а победителю будет представлен кубок.

Отметим, что предыдущие турниры в рамках проекта «Девичий футзальный кубок» проводился при поддержке АФФА и УЕФА в Губе и Мингячевире. (АФФА)