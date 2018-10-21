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Футбол

Сумгайыт против Сабаха, Кешля принимает Зире

21 Октября 2018 00:30
Сегодня завершается 8-й тур Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, во второй день тура будут сыграны еще два матча.
17:00. СУМГАЙЫТ – САБАХ
Баку, стадион «Далга Арена». Главный судья – Ингилаб Мамедов.
19:00. КЕШЛЯ – ЗИРЕ
Баку, стадион «АСК Арена». Главный судья – Алияр Агаев.
Днем ранее прошли два матча: «Габала» – «Нефтчи» - 3:1, «Карабах» – «Сабаил» (1:0).
Отметим, что из-за отсутствия в протоколе встречи «Карабах» – «Сабаил» Аббаса Гусейнова, вышедшего на поле в составе «скакунов» на 74-й минуте, агдамцы наверняка получат техническое поражение за нарушение правил заявки игроков на матч.
 
Команда
И
В
Н
П
М
О
Нефтчи
8
6
1
1
16-6
19
Карабах
7
6
1
0
14-4
19
Сабаил
8
3
1
4
7-11
10
Сумгайыт
7
3
1
3
8-8
10
Сабах
7
3
1
3
5-8
10
Габала
8
2
2
4
10-11
8
Зире
7
1
1
5
6-13
4
Кешля
6
0
2
4
5-10
2

Бомбардиры
5 – Девич (Сабах)
4 – Эмегара (Карабах), Дабо (Нефтчи)

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TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи861116-619
Карабах761014-419
Сабаил83147-1110
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала822410-118
Зире71156-134
Кешля60245-102

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово42206-28
Азербайджан41305-26
Фареры41124-74
Мальта40224-82

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал22007-26
Спортинг22004-16
Ворскла20023-50
Карабах20020-50

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