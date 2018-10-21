Футбол
Сумгайыт против Сабаха, Кешля принимает Зире
21 Октября 2018 00:30
Сегодня завершается 8-й тур Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, во второй день тура будут сыграны еще два матча.
17:00. СУМГАЙЫТ – САБАХ
Баку, стадион «Далга Арена». Главный судья – Ингилаб Мамедов.
Баку, стадион «Далга Арена». Главный судья – Ингилаб Мамедов.
19:00. КЕШЛЯ – ЗИРЕ
Баку, стадион «АСК Арена». Главный судья – Алияр Агаев.
Баку, стадион «АСК Арена». Главный судья – Алияр Агаев.
Днем ранее прошли два матча: «Габала» – «Нефтчи» - 3:1, «Карабах» – «Сабаил» (1:0).
Отметим, что из-за отсутствия в протоколе встречи «Карабах» – «Сабаил» Аббаса Гусейнова, вышедшего на поле в составе «скакунов» на 74-й минуте, агдамцы наверняка получат техническое поражение за нарушение правил заявки игроков на матч.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|8
|6
|1
|1
|16-6
|19
|Карабах
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|Сабаил
|8
|3
|1
|4
|7-11
|10
|Сумгайыт
|7
|3
|1
|3
|8-8
|10
|Сабах
|7
|3
|1
|3
|5-8
|10
|Габала
|8
|2
|2
|4
|10-11
|8
|Зире
|7
|1
|1
|5
|6-13
|4
|Кешля
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Бомбардиры
5 – Девич (Сабах)
4 – Эмегара (Карабах), Дабо (Нефтчи)