Сумгайыт против Сабаха, Кешля принимает Зире

21 Октября 2018 00:30

Сегодня завершается 8-й тур Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, во второй день тура будут сыграны еще два матча.

17:00. СУМГАЙЫТ – САБАХ

Баку, стадион «Далга Арена». Главный судья – Ингилаб Мамедов.

19:00. КЕШЛЯ – ЗИРЕ

Баку, стадион «АСК Арена». Главный судья – Алияр Агаев.

Днем ранее прошли два матча: «Габала» – «Нефтчи» - 3:1, «Карабах» – «Сабаил» (1:0).

Отметим, что из-за отсутствия в протоколе встречи «Карабах» – «Сабаил» Аббаса Гусейнова, вышедшего на поле в составе «скакунов» на 74-й минуте, агдамцы наверняка получат техническое поражение за нарушение правил заявки игроков на матч.



Команда И В Н П М О Нефтчи 8 6 1 1 16-6 19 Карабах 7 6 1 0 14-4 19 Сабаил 8 3 1 4 7-11 10 Сумгайыт 7 3 1 3 8-8 10 Сабах 7 3 1 3 5-8 10 Габала 8 2 2 4 10-11 8 Зире 7 1 1 5 6-13 4 Кешля 6 0 2 4 5-10 2



Бомбардиры

5 – Девич (Сабах)

4 – Эмегара (Карабах), Дабо (Нефтчи)