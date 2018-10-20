Гурбан Гурбанов встретился с игроками сборной Азербайджана

20 Октября 2018 18:22

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов встретился с членами юношеской сборной страны U-17, которой вскоре предстоит старт в первом отборочном этапе ЕВРО.

Как передает azerisport.com, Гурбанов дал свои советы игрокам сборной, пожелав успехов в «отборе». Также на встрече присутствовали главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U-21) Рашад Садыхов и наставник U-17 Рамин Гулиев.

Напомним, что соперниками Азербайджана по группе 8 отбора на юношеское ЕВРО являются команды Норвегии (23 октября), Чехии (26 октября) и Албании (29 октября). Отметим, что матчи этой группы пройдут в Албании. (АФФА)