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Диарра собирается в Азербайджан

20 Октября 2018 00:27

Форвард турецкого футбольного клуба «Элазыгспор» Ламин Диарра может продолжить карьеру в Азербайджане.

34-летний игрок не стал называть имя клуба корреспонденту azerisport.com, но отметил, что шансы продолжения карьеры в ТПЛ после зимнего перерыва довольно высоки.

«У меня есть несколько предложений из разных стран. Среди них есть также Азербайджан. Не думаю, что мой возрост станет помехой. У меня достаточно информации о чемпионате Азербайджана. Не могу назвать имя команды, но клуб довольно квалифицированный», - заявил Диарра.


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