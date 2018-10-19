Младен Милинкович: Сезон складывается неудачно для них тоже

19 Октября 2018 15:31

Главный тренер «Кешли» Младен Милинкович высказал azerisport.com свои ожидания от предстоящего матча 8-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Зире».

«Зире» – хорошая команда. Я следил за их игрой. Они выдают хорошие матчи, но пока это не отражается на их результатах. Сезон складывается неудачно для них тоже. Они пока имеют преимущество в два очка над нами, так как победили в последнем туре. Мы надеемся, что сможем изменить ситуацию и обыграть «Зире». Сделаем все, что в наших силах, дабы одержать свою первую победу в сезоне именно в этом туре», - заявил Милинкович.