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Ренат Дадашов: Садыхов прекрасно знает, как вести себя с игроками

17 Октября 2018 15:34
Форвард португальского «Эшторила» и молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов высказал azerisport.com свое мнение относительно заключительного матча отборочного цикла ЕВРО-2019 против сборной Норвегии (1:1).
«Выездная ничья с одним из лидеров нашей группы – хороший результат. Я очень рад за команду и Рашада Садыхова. Он очень хороший тренер. Без всякого преувеличения под его руководством команда стала играть лучше. Он прекрасно знает, как вести себя с игроками, чтобы они могли быть максимально полезными. Да, мы стали последними в группе, но у этой команды есть потенциал», - заявил Дадашов.

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