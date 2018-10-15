В Баку обсудили Конвенцию ЕС о вопросах безопасности и охраны во время футбольных игр

15 Октября 2018 18:31

Сегодня в «Бульвар отеле» прошло мероприятие «Конвенция ЕС о вопросах безопасности, охраны и прочих вопросов во время футбольных игр и спортивных соревнований».

Как сообщает azerisport.com, в мероприятии приняли участие делегация Европейской Комиссии, которая посещала Баку, интересуясь вопросами безопасности к чемпионату Европы 2020 года по футболу. Также встречу посетили представители МИД, МЧС, Министерства здравоохранения, Специальной службы государственной охраны, Службы государственной безопасности, Министерства молодежи и спорта, а также АФФА. (АФФА)