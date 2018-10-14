Одноклубников Шейдаева арестовали

14 Октября 2018 19:33

Защитник российского клуба «Крылья Советов» Георгий Тигиев был задержан в Самаре за вождение с признаками опьянения.

Как передает azerisport.com, руководитель «Ночного Патруля» Виталий Смардаков рассказал, какое наказание может получить игрок за это.

«По Тигиеву вопрос в подвешенном состоянии. Биологический материал взят на исследование. Есть подозрение, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также анализы показали подозрение на употребление наркотиков – амфетамина. Если это подтвердится, то Тигиева ждет дисквалификация на два года, наркологический учет и штраф 30 000 рублей», - рассказал Смардаков.

Также, стало известно о задержании и полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башикирова. Было опубликовано видео, на котором футболиста остановили сотрудники ГИБДД в Самаре в ночь с 13 на 14 октября. Игрок находился за рулем каршеринговой машины в состоянии сильного алкогольного опьянения. (Чемпионат)

Напомним, что за «Крылья Советов» выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев.