LIVE: Азербайджан пытается снова огорчить Мальту

14 Октября 2018 21:47

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 4-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты.

АЗЕРБАЙДЖАН – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)

Мускат, 37 (0:1), Абдуллаев, 53 (1:1)



Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Иван Бебек (Хорватия).

Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов (Тамкин Халилзаде, 46), Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов (Джавид Имамвердиев, 77), Руфат Дадашов.

Мальта: Эндрю Хогг, Джозеф Зерафа, Стив Борг, Андрей Агиус, Поль Фенек, Джозеф Мбонг, Андре Шембри (к), Роуэн Мускат (Родерик Бриффа, 70), Хуан Корболан, Райан Камильери, Альберт Эффионг (Джейк Грек, 82).

Предупреждение: Шембри, Фенек, Борг, Агиус.

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86' ЗАМЕНА . Жан-Поль Фарруджия вместо Шембри.​​

83' ​Прострел Абдуллаева, кипер отбил, но точно в ноги Алмейде, однако мяч после его удара летит над воротами.​

82' ​ ЗАМЕНА . Джейк Грек вместо Эффионга.​

81' ​Медведев после розыгрыша углового бил головой с одного угла ворот на другой. Не хватило точности.​

79' ​Наши ​продолжают атаковать, давить. Пока безуспешно.

77' ​ ЗАМЕНА . Джавид Имамвердиев вместо Мадатова.​

76' ​Снова Эффионг головой пытался пробить, снова неудачно.​

72' ​Назаров бьет с разворота с района полукруга штрафной гостей. Не очень опасно, Хогг забрал мяч.​

70' ​ ЗАМЕНА . Родерик Бриффа вместо Муската.​

70' ​А вот теперь нам очень и очень повезло: Халилизаде мягко остановил мяч для Шембри и тот сразу пробил. К счастью, мяч угодил в перекладину.​

66' Халилзаде подает в штрафную, Дадашов замыкает, но попадает в штангу. Не везет сегодня.​​

63' ​Контратака мальтийцев завершается неточным ударом Эффионга головой.​

60' ​Камран Агаев демонстрирует и в этой игре свою невнятность: выбил мяч с головы одного соперника не вперед, в бок, в ноги другому сопернику​. К счастью, соперник оказался неточен.

59' ​​Удар Алмейды со штрафного. Над перекладиной.

58' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Агиус.​

58' Мадатова свалили в сантиметрах перед штрафной гостей.​​

56' Наши продолжают атаковать, и это правильно.​​

53' ​ГОООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Мадатов получил мяч в штрафной и вновь очень долго думал, к счастью, в этот раз Абдуллаев оказался перед ним свободен и Махир отдает ему, а Араз, обработав неудобную передачу, ​пробил в ближний - 1:1.

52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Борг.​​

49' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Фенек.​

48' ​У Мадатова видимо задача сегодня: губить атаки сборной. Вот и в этот раз потенциальная угроза была загублена неудачной передачей.​

46' ​Судя по замене, Халилзаде будет слева в обороне, Пашаев перейдет на правый фланг, а Медведев займет место Рахиля в центре защиты.​

46' ​ ЗАМЕНА . Тамкин Халилзаде вместо Мамедова.​

46' Второй тайм начался.​​

45+5' ​Первый тайм закончен.

45+5' Агиус бьет со штрафного. Слабо и неточно.​

45+3' ​Мальтийцы уже сейчас начинают тянуть время.

45+1' Три минуты добавил арбитр.​

45' ​Подача в штрафную, мяч скачет во вратарской, Хогг не удерживает мяч, но Дадашов не ожидал такого и пнул снаряд мимо ворот.

45' ​Отличная контратака, проигнорировали Мадатова в концовке, отдав Медведеву, который неплохо пробил. Вратарь отбил.

43' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Шембри.​

42' ​Абдуллаев бьет с ходу после ряда отскоков в штрафной. Несильно вышло, кипер отбил.

41' Мадатов в очередной раз губит все надежды: почему-то решил "потанцевать" вокруг мяча, когда партнер был один в штрафной и ждал передачи.​

40' ​Гости увлеклись перед своей штрафной, Назаров отобрал мяч, продвинулся вперед и пробил. Заблокировал защитник попытку.

38' ​Довольно неожиданный гол, который совсем не отвечает картине игры. Наши сразу помчались вперед, отвечать.

37' ​ГОЛ. Камильери в штрафной, бьет почти с нулевого угла, Агаев отбивает вновь на него и теперь Камильери простреливает вдоль вратарской, где Мускат замыкает - 0:1.

34' Пашаеву перевязали голову.​

32' Эффионг и Пашаев столкнулись головами в борьбе за мяч. У Пашаева кровь.​

30' ​Мадатов выходит один на один с кипером, и в очередной раз слишком тянет. В итоге, удар не удался, защитник накрыл.

28' ​Темп немного сбавился, однако наши по-прежнему активнее.

21' Подача Абдуллаева, срезка от защитника и мяч летит на дальнюю штангу, там Медведев подхватывает его у ленточки, отдает Мадатову, но тот снова долго думает и теряет мяч.​

19' ​Назаров получил мяч перед штрафной, едва пройдя немного вперед, переложил под левую и неудачно пробил, но получился пас на Дадашова, который отправил снаряд в сетку. ...Но из положения вне игры. К сожалению.

15' Первый угловой у ворот гостей.​ Но ни к чему не привел.

12' Наши стали чаще играть с мячом, стараются строить атаки.​

8' ​Первый удар от мальтийцев: дальняя попытка от Эффионга. Мимо.

8' ​Мадатов получает отличный пас от Назаров в штрафной, но почему-то решил не бить, а идти в ненужный обыгрыш. В итоге, потеря.

4' Штрафной заработали наши перед воротами гостей. Назаров бьет, метров 23-и, мяч отбивает сначала кипер, а затем и перекладина.​

3' ​Гости начали с активного прессинга, однако перехват привел к тому, что сначал Хогг отбил дальний удар Абдуллаева, а затем и попыкту Мадатова уже из пределов штрафной.

1' Матч начался.



19:55 Команды вышли на поле. Звучат гимны стран.

19:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова сойдутся на поле Олимпийского стадиона с командой Мальты, где постараются пополнить багаж очков и, как минимум, не позволить Косово уйти в отрыв. В прошлой встрече с Фарерами большинство болельщиков не остались довольны игрой, однако, если и сегодняшний результат будет в нашу пользу, то на зрелищность можно будет закрыть глаза.



Другой матч в группе:

ФАРЕРСКИЕ ОТСРОВА – КОСОВО - 1:1 (Идет второй тайм)

Рашица, 5 (0:1), Йонсен, 50 (1:1)

Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово - 0:0, Фареры – Мальта -3:1, Мальта – Азербайджан -1:1, Косово – Фареры - 2:0, Косово – Мальта - 3:1, Фареры – Азербайджан - 0:3.