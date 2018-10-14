Футбол
LIVE: Азербайджан пытается снова огорчить Мальту
14 Октября 2018 21:47
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 4-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты.
АЗЕРБАЙДЖАН – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)
Мускат, 37 (0:1), Абдуллаев, 53 (1:1)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Иван Бебек (Хорватия).
Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов (Тамкин Халилзаде, 46), Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов (Джавид Имамвердиев, 77), Руфат Дадашов.
Мальта: Эндрю Хогг, Джозеф Зерафа, Стив Борг, Андрей Агиус, Поль Фенек, Джозеф Мбонг, Андре Шембри (к), Роуэн Мускат (Родерик Бриффа, 70), Хуан Корболан, Райан Камильери, Альберт Эффионг (Джейк Грек, 82).
Предупреждение: Шембри, Фенек, Борг, Агиус.
86' ЗАМЕНА. Жан-Поль Фарруджия вместо Шембри.
83' Прострел Абдуллаева, кипер отбил, но точно в ноги Алмейде, однако мяч после его удара летит над воротами.
82' ЗАМЕНА. Джейк Грек вместо Эффионга.
81' Медведев после розыгрыша углового бил головой с одного угла ворот на другой. Не хватило точности.
79' Наши продолжают атаковать, давить. Пока безуспешно.
77' ЗАМЕНА. Джавид Имамвердиев вместо Мадатова.
76' Снова Эффионг головой пытался пробить, снова неудачно.
72' Назаров бьет с разворота с района полукруга штрафной гостей. Не очень опасно, Хогг забрал мяч.
70' ЗАМЕНА. Родерик Бриффа вместо Муската.
70' А вот теперь нам очень и очень повезло: Халилизаде мягко остановил мяч для Шембри и тот сразу пробил. К счастью, мяч угодил в перекладину.
66' Халилзаде подает в штрафную, Дадашов замыкает, но попадает в штангу. Не везет сегодня.
63' Контратака мальтийцев завершается неточным ударом Эффионга головой.
60' Камран Агаев демонстрирует и в этой игре свою невнятность: выбил мяч с головы одного соперника не вперед, в бок, в ноги другому сопернику. К счастью, соперник оказался неточен.
59' Удар Алмейды со штрафного. Над перекладиной.
58' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Агиус.
58' Мадатова свалили в сантиметрах перед штрафной гостей.
56' Наши продолжают атаковать, и это правильно.
53' ГОООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Мадатов получил мяч в штрафной и вновь очень долго думал, к счастью, в этот раз Абдуллаев оказался перед ним свободен и Махир отдает ему, а Араз, обработав неудобную передачу, пробил в ближний - 1:1.
52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Борг.
49' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Фенек.
48' У Мадатова видимо задача сегодня: губить атаки сборной. Вот и в этот раз потенциальная угроза была загублена неудачной передачей.
46' Судя по замене, Халилзаде будет слева в обороне, Пашаев перейдет на правый фланг, а Медведев займет место Рахиля в центре защиты.
46' ЗАМЕНА. Тамкин Халилзаде вместо Мамедова.
46' Второй тайм начался.
45+5' Первый тайм закончен.
45+5' Агиус бьет со штрафного. Слабо и неточно.
45+3' Мальтийцы уже сейчас начинают тянуть время.
45+1' Три минуты добавил арбитр.
45' Подача в штрафную, мяч скачет во вратарской, Хогг не удерживает мяч, но Дадашов не ожидал такого и пнул снаряд мимо ворот.
45' Отличная контратака, проигнорировали Мадатова в концовке, отдав Медведеву, который неплохо пробил. Вратарь отбил.
43' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Шембри.
42' Абдуллаев бьет с ходу после ряда отскоков в штрафной. Несильно вышло, кипер отбил.
41' Мадатов в очередной раз губит все надежды: почему-то решил "потанцевать" вокруг мяча, когда партнер был один в штрафной и ждал передачи.
40' Гости увлеклись перед своей штрафной, Назаров отобрал мяч, продвинулся вперед и пробил. Заблокировал защитник попытку.
38' Довольно неожиданный гол, который совсем не отвечает картине игры. Наши сразу помчались вперед, отвечать.
37' ГОЛ. Камильери в штрафной, бьет почти с нулевого угла, Агаев отбивает вновь на него и теперь Камильери простреливает вдоль вратарской, где Мускат замыкает - 0:1.
34' Пашаеву перевязали голову.
32' Эффионг и Пашаев столкнулись головами в борьбе за мяч. У Пашаева кровь.
30' Мадатов выходит один на один с кипером, и в очередной раз слишком тянет. В итоге, удар не удался, защитник накрыл.
28' Темп немного сбавился, однако наши по-прежнему активнее.
21' Подача Абдуллаева, срезка от защитника и мяч летит на дальнюю штангу, там Медведев подхватывает его у ленточки, отдает Мадатову, но тот снова долго думает и теряет мяч.
19' Назаров получил мяч перед штрафной, едва пройдя немного вперед, переложил под левую и неудачно пробил, но получился пас на Дадашова, который отправил снаряд в сетку. ...Но из положения вне игры. К сожалению.
15' Первый угловой у ворот гостей. Но ни к чему не привел.
12' Наши стали чаще играть с мячом, стараются строить атаки.
8' Первый удар от мальтийцев: дальняя попытка от Эффионга. Мимо.
8' Мадатов получает отличный пас от Назаров в штрафной, но почему-то решил не бить, а идти в ненужный обыгрыш. В итоге, потеря.
4' Штрафной заработали наши перед воротами гостей. Назаров бьет, метров 23-и, мяч отбивает сначала кипер, а затем и перекладина.
3' Гости начали с активного прессинга, однако перехват привел к тому, что сначал Хогг отбил дальний удар Абдуллаева, а затем и попыкту Мадатова уже из пределов штрафной.
1' Матч начался.
19:55 Команды вышли на поле. Звучат гимны стран.
19:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова сойдутся на поле Олимпийского стадиона с командой Мальты, где постараются пополнить багаж очков и, как минимум, не позволить Косово уйти в отрыв. В прошлой встрече с Фарерами большинство болельщиков не остались довольны игрой, однако, если и сегодняшний результат будет в нашу пользу, то на зрелищность можно будет закрыть глаза.
Другой матч в группе:
ФАРЕРСКИЕ ОТСРОВА – КОСОВО - 1:1 (Идет второй тайм)
Рашица, 5 (0:1), Йонсен, 50 (1:1)
Мускат, 37 (0:1), Абдуллаев, 53 (1:1)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Иван Бебек (Хорватия).
Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов (Тамкин Халилзаде, 46), Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов (Джавид Имамвердиев, 77), Руфат Дадашов.
Мальта: Эндрю Хогг, Джозеф Зерафа, Стив Борг, Андрей Агиус, Поль Фенек, Джозеф Мбонг, Андре Шембри (к), Роуэн Мускат (Родерик Бриффа, 70), Хуан Корболан, Райан Камильери, Альберт Эффионг (Джейк Грек, 82).
Предупреждение: Шембри, Фенек, Борг, Агиус.
86' ЗАМЕНА. Жан-Поль Фарруджия вместо Шембри.
83' Прострел Абдуллаева, кипер отбил, но точно в ноги Алмейде, однако мяч после его удара летит над воротами.
82' ЗАМЕНА. Джейк Грек вместо Эффионга.
81' Медведев после розыгрыша углового бил головой с одного угла ворот на другой. Не хватило точности.
79' Наши продолжают атаковать, давить. Пока безуспешно.
77' ЗАМЕНА. Джавид Имамвердиев вместо Мадатова.
76' Снова Эффионг головой пытался пробить, снова неудачно.
72' Назаров бьет с разворота с района полукруга штрафной гостей. Не очень опасно, Хогг забрал мяч.
70' ЗАМЕНА. Родерик Бриффа вместо Муската.
70' А вот теперь нам очень и очень повезло: Халилизаде мягко остановил мяч для Шембри и тот сразу пробил. К счастью, мяч угодил в перекладину.
66' Халилзаде подает в штрафную, Дадашов замыкает, но попадает в штангу. Не везет сегодня.
63' Контратака мальтийцев завершается неточным ударом Эффионга головой.
60' Камран Агаев демонстрирует и в этой игре свою невнятность: выбил мяч с головы одного соперника не вперед, в бок, в ноги другому сопернику. К счастью, соперник оказался неточен.
59' Удар Алмейды со штрафного. Над перекладиной.
58' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Агиус.
58' Мадатова свалили в сантиметрах перед штрафной гостей.
56' Наши продолжают атаковать, и это правильно.
53' ГОООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Мадатов получил мяч в штрафной и вновь очень долго думал, к счастью, в этот раз Абдуллаев оказался перед ним свободен и Махир отдает ему, а Араз, обработав неудобную передачу, пробил в ближний - 1:1.
52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Борг.
49' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Фенек.
48' У Мадатова видимо задача сегодня: губить атаки сборной. Вот и в этот раз потенциальная угроза была загублена неудачной передачей.
46' Судя по замене, Халилзаде будет слева в обороне, Пашаев перейдет на правый фланг, а Медведев займет место Рахиля в центре защиты.
46' ЗАМЕНА. Тамкин Халилзаде вместо Мамедова.
46' Второй тайм начался.
45+5' Первый тайм закончен.
45+5' Агиус бьет со штрафного. Слабо и неточно.
45+3' Мальтийцы уже сейчас начинают тянуть время.
45+1' Три минуты добавил арбитр.
45' Подача в штрафную, мяч скачет во вратарской, Хогг не удерживает мяч, но Дадашов не ожидал такого и пнул снаряд мимо ворот.
45' Отличная контратака, проигнорировали Мадатова в концовке, отдав Медведеву, который неплохо пробил. Вратарь отбил.
43' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Шембри.
42' Абдуллаев бьет с ходу после ряда отскоков в штрафной. Несильно вышло, кипер отбил.
41' Мадатов в очередной раз губит все надежды: почему-то решил "потанцевать" вокруг мяча, когда партнер был один в штрафной и ждал передачи.
40' Гости увлеклись перед своей штрафной, Назаров отобрал мяч, продвинулся вперед и пробил. Заблокировал защитник попытку.
38' Довольно неожиданный гол, который совсем не отвечает картине игры. Наши сразу помчались вперед, отвечать.
37' ГОЛ. Камильери в штрафной, бьет почти с нулевого угла, Агаев отбивает вновь на него и теперь Камильери простреливает вдоль вратарской, где Мускат замыкает - 0:1.
34' Пашаеву перевязали голову.
32' Эффионг и Пашаев столкнулись головами в борьбе за мяч. У Пашаева кровь.
30' Мадатов выходит один на один с кипером, и в очередной раз слишком тянет. В итоге, удар не удался, защитник накрыл.
28' Темп немного сбавился, однако наши по-прежнему активнее.
21' Подача Абдуллаева, срезка от защитника и мяч летит на дальнюю штангу, там Медведев подхватывает его у ленточки, отдает Мадатову, но тот снова долго думает и теряет мяч.
19' Назаров получил мяч перед штрафной, едва пройдя немного вперед, переложил под левую и неудачно пробил, но получился пас на Дадашова, который отправил снаряд в сетку. ...Но из положения вне игры. К сожалению.
15' Первый угловой у ворот гостей. Но ни к чему не привел.
12' Наши стали чаще играть с мячом, стараются строить атаки.
8' Первый удар от мальтийцев: дальняя попытка от Эффионга. Мимо.
8' Мадатов получает отличный пас от Назаров в штрафной, но почему-то решил не бить, а идти в ненужный обыгрыш. В итоге, потеря.
4' Штрафной заработали наши перед воротами гостей. Назаров бьет, метров 23-и, мяч отбивает сначала кипер, а затем и перекладина.
3' Гости начали с активного прессинга, однако перехват привел к тому, что сначал Хогг отбил дальний удар Абдуллаева, а затем и попыкту Мадатова уже из пределов штрафной.
1' Матч начался.
19:55 Команды вышли на поле. Звучат гимны стран.
19:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова сойдутся на поле Олимпийского стадиона с командой Мальты, где постараются пополнить багаж очков и, как минимум, не позволить Косово уйти в отрыв. В прошлой встрече с Фарерами большинство болельщиков не остались довольны игрой, однако, если и сегодняшний результат будет в нашу пользу, то на зрелищность можно будет закрыть глаза.
Другой матч в группе:
ФАРЕРСКИЕ ОТСРОВА – КОСОВО - 1:1 (Идет второй тайм)
Рашица, 5 (0:1), Йонсен, 50 (1:1)
Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово - 0:0, Фареры – Мальта -3:1, Мальта – Азербайджан -1:1, Косово – Фареры - 2:0, Косово – Мальта - 3:1, Фареры – Азербайджан - 0:3.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|Азербайджан
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|Фареры
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|Мальта
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1