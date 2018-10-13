Максим Медведев: После победы верим, что на игру придут много зрителей

13 Октября 2018 19:28

Капитан сборной Азербайджана Максим Медведев высказал свое мнение по поводу матча с командой Мальты в рамках 4-го тура Лиги наций по футболу, сообщает azerisport.com.

«Мы вернулись после тяжелой поездки, но самое главное добились важной победы в Фарерах. Игра с Мальтой еще важнее. Наша команда на хорошем уровне, и я надеюсь, сможем заработать три очка. Хотелось бы увидеть больше болельщиков на трибунах. После победы верим, что на игру придут много зрителей. Чем больше их будет, тем лучше», - заявил Медведев.