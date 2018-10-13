301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Максим Медведев: После победы верим, что на игру придут много зрителей

13 Октября 2018 19:28
Капитан сборной Азербайджана Максим Медведев высказал свое мнение по поводу матча с командой Мальты в рамках 4-го тура Лиги наций по футболу, сообщает azerisport.com.
«Мы вернулись после тяжелой поездки, но самое главное добились важной победы в Фарерах. Игра с Мальтой еще важнее. Наша команда на хорошем уровне, и я надеюсь, сможем заработать три очка. Хотелось бы увидеть больше болельщиков на трибунах. После победы верим, что на игру придут много зрителей. Чем больше их будет, тем лучше», - заявил Медведев.

Просмотрено: 346

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Садыхов наставляет сборную перед Норвегией

Садыхов наставляет сборную перед Норвегией

Крупная победа Азербайджана над Фарерами

Крупная победа Азербайджана над Фарерами

Фареры vs Азербайджан. Перед игрой

Фареры vs Азербайджан. Перед игрой

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан, разгромив Фареры, одержал первую победу в Лиге наций 12 Октября 2018, 00:36
Азербайджан едет домой. Определился состав финала шести ЧМ 11 Октября 2018, 17:11
В Армении требуют от УЕФА наказать АФФА… потому, что Мхитарян не приехал в Баку. В этой истории прекрасно все 09 Октября 2018, 11:11
Рейналдо вернулся в Баку 09 Октября 2018, 11:33
Разгром при странной игре, или «Милли» как Арсенал 12 Октября 2018, 02:03
Гурбан Гурбанов: Возможно, это было рискованно. Но я поверил в него 12 Октября 2018, 01:08
Ричард АЛМЕЙДА: Я люблю Азербайджан 12 Октября 2018, 01:33
Карабах получил техническую победу, а Габала оштрафована из-за Гурбанова 09 Октября 2018, 13:18
Ларс Ольсен: Азербайджан нас не удивил 12 Октября 2018, 10:42
«Для меня это будет последняя игра за сборную Азербайджана» 12 Октября 2018, 18:12

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи761015-319
Карабах651013-416
Сабаил73137-1010
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала71247-105
Зире71156-134
Кешля60245-102

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово32105-17
Азербайджан31204-15
Фареры31023-63
Мальта30123-71

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал22007-26
Спортинг22004-16
Ворскла20023-50
Карабах20020-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (70)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image