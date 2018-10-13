Игроки Сабаила и Зире помогли обыграть Сан-Марино

13 Октября 2018 00:37

Сегодня сборная Молдовы по футболу провела матч 3-го тура группы 2 Дивизиона D Лиги наций против Сан-Марино.

Как передает azerisport.com, встреча завершилась победой молдаван – 2:0. В составе сборной Молдавии сыграли и представители азербайджанских клубов. Так, Евгений Кочук («Сабаил») отыграл весь матч, а Александр Дедов («Зире») появился на поле перед стартом второго тайма.

На данный момент, сборная Молдовы идет в своей группе на 3-м месте.