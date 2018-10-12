LIVE: Азербайджан ведет в счете, Фареры пытаются ответить, Мальта шокирует Косово

12 Октября 2018 00:02

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Фарерских островов и Азербайджана.

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА – АЗЕРБАЙДЖАН - 0:1 (Идет второй тайм)

Алмейда, 28 (0:1)



Торсхавн, стадион «Торсведлюр». Главный судья – Алексей Еськов (Россия).

Фарерские острова: Гуннар Нильсен, Гилли Серенсен, Атли Грегерсен (к), Одмар Фере, Вильормур Давидсен, Рене Йонсен, Халлур Ханссон, Йохан Эдмундсон, Брандур Хендрикссон, Кай Барталсстову, Финнур Юстинуссен.

Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов, Руфат Дадашов.

Предупреждение: Ханссон, Назаров, Алмейда.



58' ​​​​Очередной угловой у наших ворот: мяч снова скачет по штрафной, оказывается у Йонсена и тот лупит со всей мощи. Рядом с воротами.

57' ​​​​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Алмейда.

54' ​​​​Розыгрыш "стандарта", наши сумели отбиться и в итоге удар от ворот.

52' ​​​​Бадави откинул мяч Агаеву, тот перед воротами в итоги доигрался: поскользнулся и решил забрать мяч руками. Свободный удар в пяти-семи метрах от наших ворот.

49' ​​​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Назаров.

46' ​​​Второй тайм начался.

45+2' ​​Первый тайм закончен.

45+1' ​​Неудачная игра в обороне, Эдмундсон остается лицом к лицу с Агаевым, но поскользнулся. Однако атака продолжилась и он же ее завершил ударом. Бадави встал перед мячом и блокировал его.

45' ​​Минута добавлена к первому тайму.

41' ​У Мадатова рассечение брови после попадания Ханссона по его голове, медики стараются остановить кровь. Голову игрока перевязали.

41' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Ханссон.

39' ​Еще одна попытка Абдуллаева издали. Удар блокирован.

35' ​Теперь и Агаев допускает ошибку, неудачно выйдя из ворот на мяч, но его опережал соперник. Такими темпами, фарерцам даже стараться не нужно, мы сами им создадим возможность для гола.

33' ​Каждая атака Фарер приводит к тому, что наша команда выглядит растерянной, словно не подозревала, что и соперник способен желать забить.

31' ​Розыгрыш углового, много неразберихи в штрафной, еще один удар по нашим воротам. В этот раз мимо.

30' ​Очередной подарок для хозяев поля: на сей раз Алмейда был щедр и контратака гостей едва не завершилась взятием ворот, но все обошлось угловым.

28' ​ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первая быстрая атака нашей команды, Абдуллаев простреливал в штрафную, мяч скачет по вратарской и Алмейда оказывается в нужном месте, отправляя мяч в ворота - 0:1.

27' ​Медведев делает "отличную передачу" на соперника в центр перед штрафной, мяч у Серенсена, тот лупит издали. Опасно, но чуть выше ворот.

23' ​Дальняя попытка от Абдуллаева. Тоже не в створ.

19' ​Попытка дальнего удара от Назарова оказалась крайне неудачной: мяч еле-еле долетел в сторону ворот и выкатился за пределы поля.

18' ​Наконец, случился первый удар в сторону ворот хозяев, хоть и не в створ. Дадашов головой из непростой ситуации замыкал подачу Мадатова.

16' ​Азербайджан стал чаще атаковать, но нет хорошей передачи для завершения.

12' ​Скоротечная атака Фарер завершилась неточным ударом Хендрикссона с дальней дистанции.

8' ​Наши постепенно отодвигают игру от своих ворот.

5' ​Активный старт от хозяев, а вот гости эти минуты провели в напряженном волнении.

4' ​Розыгрыш углового, мяч в итоге прилетел к Эдмундсону, чей удар в этот раз был сильнее, но блокирован защитниками.

3' ​Первый угловой в матче. У наших ворот.

2' Первый удар в створ от хозяев. Бил Эдмундсон. Камран без проблем забрал мяч.

1' Матч начался.



22:39 Команды выходят на поле. Судя по всему, густой туман не помешает этой игре свершиться.

22:35 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Торсхавне нашей национальной команде предстоит сделать то, чего ей не удавалось пока в Лиге наций – победить. Все мы ждем и надеемся, что "милли" заработает вожделенные три очка.

Другой матч группы:

КОСОВО – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)

Коллоли, 30 (1:0), Агиус, 52 (1:1)



Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово – 0:0, Фареры – Мальта – 3:1, Мальта – Азербайджан – 1:1, Косово – Фареры – 2:0.