Футбол
LIVE: Азербайджан ведет в счете, Фареры пытаются ответить, Мальта шокирует Косово
12 Октября 2018 00:02
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Фарерских островов и Азербайджана.
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА – АЗЕРБАЙДЖАН - 0:1 (Идет второй тайм)
Алмейда, 28 (0:1)
Торсхавн, стадион «Торсведлюр». Главный судья – Алексей Еськов (Россия).
Фарерские острова: Гуннар Нильсен, Гилли Серенсен, Атли Грегерсен (к), Одмар Фере, Вильормур Давидсен, Рене Йонсен, Халлур Ханссон, Йохан Эдмундсон, Брандур Хендрикссон, Кай Барталсстову, Финнур Юстинуссен.
Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов, Руфат Дадашов.
Предупреждение: Ханссон, Назаров, Алмейда.
58' Очередной угловой у наших ворот: мяч снова скачет по штрафной, оказывается у Йонсена и тот лупит со всей мощи. Рядом с воротами.
57' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Алмейда.
54' Розыгрыш "стандарта", наши сумели отбиться и в итоге удар от ворот.
52' Бадави откинул мяч Агаеву, тот перед воротами в итоги доигрался: поскользнулся и решил забрать мяч руками. Свободный удар в пяти-семи метрах от наших ворот.
49' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Назаров.
46' Второй тайм начался.
45+2' Первый тайм закончен.
45+1' Неудачная игра в обороне, Эдмундсон остается лицом к лицу с Агаевым, но поскользнулся. Однако атака продолжилась и он же ее завершил ударом. Бадави встал перед мячом и блокировал его.
45' Минута добавлена к первому тайму.
41' У Мадатова рассечение брови после попадания Ханссона по его голове, медики стараются остановить кровь. Голову игрока перевязали.
41' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Ханссон.
39' Еще одна попытка Абдуллаева издали. Удар блокирован.
35' Теперь и Агаев допускает ошибку, неудачно выйдя из ворот на мяч, но его опережал соперник. Такими темпами, фарерцам даже стараться не нужно, мы сами им создадим возможность для гола.
33' Каждая атака Фарер приводит к тому, что наша команда выглядит растерянной, словно не подозревала, что и соперник способен желать забить.
31' Розыгрыш углового, много неразберихи в штрафной, еще один удар по нашим воротам. В этот раз мимо.
30' Очередной подарок для хозяев поля: на сей раз Алмейда был щедр и контратака гостей едва не завершилась взятием ворот, но все обошлось угловым.
28' ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первая быстрая атака нашей команды, Абдуллаев простреливал в штрафную, мяч скачет по вратарской и Алмейда оказывается в нужном месте, отправляя мяч в ворота - 0:1.
27' Медведев делает "отличную передачу" на соперника в центр перед штрафной, мяч у Серенсена, тот лупит издали. Опасно, но чуть выше ворот.
23' Дальняя попытка от Абдуллаева. Тоже не в створ.
19' Попытка дальнего удара от Назарова оказалась крайне неудачной: мяч еле-еле долетел в сторону ворот и выкатился за пределы поля.
18' Наконец, случился первый удар в сторону ворот хозяев, хоть и не в створ. Дадашов головой из непростой ситуации замыкал подачу Мадатова.
16' Азербайджан стал чаще атаковать, но нет хорошей передачи для завершения.
12' Скоротечная атака Фарер завершилась неточным ударом Хендрикссона с дальней дистанции.
8' Наши постепенно отодвигают игру от своих ворот.
5' Активный старт от хозяев, а вот гости эти минуты провели в напряженном волнении.
4' Розыгрыш углового, мяч в итоге прилетел к Эдмундсону, чей удар в этот раз был сильнее, но блокирован защитниками.
3' Первый угловой в матче. У наших ворот.
2' Первый удар в створ от хозяев. Бил Эдмундсон. Камран без проблем забрал мяч.
1' Матч начался.
22:39 Команды выходят на поле. Судя по всему, густой туман не помешает этой игре свершиться.
22:35 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Торсхавне нашей национальной команде предстоит сделать то, чего ей не удавалось пока в Лиге наций – победить. Все мы ждем и надеемся, что "милли" заработает вожделенные три очка.
Алмейда, 28 (0:1)
Торсхавн, стадион «Торсведлюр». Главный судья – Алексей Еськов (Россия).
Фарерские острова: Гуннар Нильсен, Гилли Серенсен, Атли Грегерсен (к), Одмар Фере, Вильормур Давидсен, Рене Йонсен, Халлур Ханссон, Йохан Эдмундсон, Брандур Хендрикссон, Кай Барталсстову, Финнур Юстинуссен.
Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов, Руфат Дадашов.
Предупреждение: Ханссон, Назаров, Алмейда.
58' Очередной угловой у наших ворот: мяч снова скачет по штрафной, оказывается у Йонсена и тот лупит со всей мощи. Рядом с воротами.
57' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Алмейда.
54' Розыгрыш "стандарта", наши сумели отбиться и в итоге удар от ворот.
52' Бадави откинул мяч Агаеву, тот перед воротами в итоги доигрался: поскользнулся и решил забрать мяч руками. Свободный удар в пяти-семи метрах от наших ворот.
49' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Назаров.
46' Второй тайм начался.
45+2' Первый тайм закончен.
45+1' Неудачная игра в обороне, Эдмундсон остается лицом к лицу с Агаевым, но поскользнулся. Однако атака продолжилась и он же ее завершил ударом. Бадави встал перед мячом и блокировал его.
45' Минута добавлена к первому тайму.
41' У Мадатова рассечение брови после попадания Ханссона по его голове, медики стараются остановить кровь. Голову игрока перевязали.
41' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Ханссон.
39' Еще одна попытка Абдуллаева издали. Удар блокирован.
35' Теперь и Агаев допускает ошибку, неудачно выйдя из ворот на мяч, но его опережал соперник. Такими темпами, фарерцам даже стараться не нужно, мы сами им создадим возможность для гола.
33' Каждая атака Фарер приводит к тому, что наша команда выглядит растерянной, словно не подозревала, что и соперник способен желать забить.
31' Розыгрыш углового, много неразберихи в штрафной, еще один удар по нашим воротам. В этот раз мимо.
30' Очередной подарок для хозяев поля: на сей раз Алмейда был щедр и контратака гостей едва не завершилась взятием ворот, но все обошлось угловым.
28' ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первая быстрая атака нашей команды, Абдуллаев простреливал в штрафную, мяч скачет по вратарской и Алмейда оказывается в нужном месте, отправляя мяч в ворота - 0:1.
27' Медведев делает "отличную передачу" на соперника в центр перед штрафной, мяч у Серенсена, тот лупит издали. Опасно, но чуть выше ворот.
23' Дальняя попытка от Абдуллаева. Тоже не в створ.
19' Попытка дальнего удара от Назарова оказалась крайне неудачной: мяч еле-еле долетел в сторону ворот и выкатился за пределы поля.
18' Наконец, случился первый удар в сторону ворот хозяев, хоть и не в створ. Дадашов головой из непростой ситуации замыкал подачу Мадатова.
16' Азербайджан стал чаще атаковать, но нет хорошей передачи для завершения.
12' Скоротечная атака Фарер завершилась неточным ударом Хендрикссона с дальней дистанции.
8' Наши постепенно отодвигают игру от своих ворот.
5' Активный старт от хозяев, а вот гости эти минуты провели в напряженном волнении.
4' Розыгрыш углового, мяч в итоге прилетел к Эдмундсону, чей удар в этот раз был сильнее, но блокирован защитниками.
3' Первый угловой в матче. У наших ворот.
2' Первый удар в створ от хозяев. Бил Эдмундсон. Камран без проблем забрал мяч.
1' Матч начался.
22:39 Команды выходят на поле. Судя по всему, густой туман не помешает этой игре свершиться.
22:35 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Торсхавне нашей национальной команде предстоит сделать то, чего ей не удавалось пока в Лиге наций – победить. Все мы ждем и надеемся, что "милли" заработает вожделенные три очка.
Другой матч группы:
КОСОВО – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)
Коллоли, 30 (1:0), Агиус, 52 (1:1)
Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово – 0:0, Фареры – Мальта – 3:1, Мальта – Азербайджан – 1:1, Косово – Фареры – 2:0.
КОСОВО – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)
Коллоли, 30 (1:0), Агиус, 52 (1:1)
Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово – 0:0, Фареры – Мальта – 3:1, Мальта – Азербайджан – 1:1, Косово – Фареры – 2:0.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|Фареры
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1