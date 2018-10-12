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LIVE: Азербайджан ведет в счете, Фареры пытаются ответить, Мальта шокирует Косово

12 Октября 2018 00:02
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Фарерских островов и Азербайджана.
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА – АЗЕРБАЙДЖАН - 0:1 (Идет второй тайм)
Алмейда, 28 (0:1)

Торсхавн, стадион «Торсведлюр». Главный судья – Алексей Еськов (Россия).
Фарерские острова: Гуннар Нильсен, Гилли Серенсен, Атли Грегерсен (к), Одмар Фере, Вильормур Давидсен, Рене Йонсен, Халлур Ханссон, Йохан Эдмундсон, Брандур Хендрикссон, Кай Барталсстову, Финнур Юстинуссен.
Азербайджан: Камран Агаев (к), Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Махир Мадатов, Руфат Дадашов.
Предупреждение: Ханссон, Назаров, Алмейда.

58' ​​​​Очередной угловой у наших ворот: мяч снова скачет по штрафной, оказывается у Йонсена и тот лупит со всей мощи. Рядом с воротами.
57' ​​​​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Алмейда.
54' ​​​​Розыгрыш "стандарта", наши сумели отбиться и в итоге удар от ворот. 
52' ​​​​Бадави откинул мяч Агаеву, тот перед воротами в итоги доигрался: поскользнулся и решил забрать мяч руками. Свободный удар в пяти-семи метрах от наших ворот.
49' ​​​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Назаров.
46' ​​​Второй тайм начался.
45+2' ​​Первый тайм закончен.
45+1' ​​Неудачная игра в обороне, Эдмундсон остается лицом к лицу с Агаевым, но поскользнулся. Однако атака продолжилась и он же ее завершил ударом. Бадави встал перед мячом и блокировал его.
45' ​​Минута добавлена к первому тайму.
41' ​У Мадатова рассечение брови после попадания Ханссона по его голове, медики стараются остановить кровь. Голову игрока перевязали.
41' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Ханссон.
39' ​Еще одна попытка Абдуллаева издали. Удар блокирован.
35' ​Теперь и Агаев допускает ошибку, неудачно выйдя из ворот на мяч, но его опережал соперник. Такими темпами, фарерцам даже стараться не нужно, мы сами им создадим возможность для гола.
33' ​Каждая атака Фарер приводит к тому, что наша команда выглядит растерянной, словно не подозревала, что и соперник способен желать забить.
31' ​Розыгрыш углового, много неразберихи в штрафной, еще один удар по нашим воротам. В этот раз мимо.
30' ​Очередной подарок для хозяев поля: на сей раз Алмейда был щедр и контратака гостей едва не завершилась взятием ворот, но все обошлось угловым.
28' ​ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первая быстрая атака нашей команды, Абдуллаев простреливал в штрафную, мяч скачет по вратарской и Алмейда оказывается в нужном месте, отправляя мяч в ворота - 0:1.
27' ​Медведев делает "отличную передачу" на соперника в центр перед штрафной, мяч у Серенсена, тот лупит издали. Опасно, но чуть выше ворот.
23' ​Дальняя попытка от Абдуллаева. Тоже не в створ.
19' ​Попытка дальнего удара от Назарова оказалась крайне неудачной: мяч еле-еле долетел в сторону ворот и выкатился за пределы поля.
18' ​Наконец, случился первый удар в сторону ворот хозяев, хоть и не в створ. Дадашов головой из непростой ситуации замыкал подачу Мадатова.
16' ​Азербайджан стал чаще атаковать, но нет хорошей передачи для завершения.
12' ​Скоротечная атака Фарер завершилась неточным ударом Хендрикссона с дальней дистанции.
8' ​Наши постепенно отодвигают игру от своих ворот.
5' ​Активный старт от хозяев, а вот гости эти минуты провели в напряженном волнении.
4' ​Розыгрыш углового, мяч в итоге прилетел к Эдмундсону, чей удар в этот раз был сильнее, но блокирован защитниками.
3' ​Первый угловой в матче. У наших ворот.
2' Первый удар в створ от хозяев. Бил Эдмундсон. Камран без проблем забрал мяч.
1' Матч начался.                                                                                                                                               

22:39 Команды выходят на поле. Судя по всему, густой туман не помешает этой игре свершиться.
22:35 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Торсхавне нашей национальной команде предстоит сделать то, чего ей не удавалось пока в Лиге наций – победить. Все мы ждем и надеемся, что "милли" заработает вожделенные три очка.
Другой матч группы:
КОСОВО – МАЛЬТА - 1:1 (Идет второй тайм)
Коллоли, 30 (1:0), Агиус, 52 (1:1)

Предыдущие матчи в группе 3: Азербайджан – Косово – 0:0, Фареры – Мальта – 3:1, Мальта – Азербайджан – 1:1, Косово – Фареры – 2:0.
Команда
И
В
Н
П
М
О
Косово
2
1
1
0
2-0
4
Фареры
2
1
0
1
3-3
3
Азербайджан
2
0
2
0
1-1
2
Мальта
2
0
1
1
2-4
1

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