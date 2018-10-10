Рашад Садыхов встретится с прессой

10 Октября 2018 15:04

Как известно, молодежная сборная Азербайджана по футболу (U-21) 16 октября проведет последний матч в отборочном этапе ЕВРО-2019.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Рашада Садыхова сыграют в гостях с командой Норвегии.

В преддверии поездки, «молодежка» 12 октября проведет открытую тренировку для СМИ, которая пройдет на «Байыл Арене» и начнется в 17:00.

За полчаса до этого главный тренер команды Рашад Садыхов и футболисты примут участие в пресс-конференции.

Сборная U-21 вылетает в Норвегию 13 октября. (АФФА)