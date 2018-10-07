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Нефтчи – самый результативный, Сабах – самый посещаемый

7 Октября 2018 13:20
Azerisport.com представляет вашему вниманию немного статистики первого круга Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

В 27-и матчах первого круга было забито 63 гола (в среднем – 2,33 за игру). Хозяева забили 35 голов, гости – 28. 33 гола на счету легионеров, 29 – местных игроков и 1 - автогол. 

Больше всех голов за первый круг провел «Нефтчи» - 15. Они же пропустили меньше остальных – 3. На втором месте по обоим показателям – «Карабах» (13 и 4, соответственно). У подопечных Гурбана Гурбанова, впрочем, матч в запасе, поэтому оба этих показателя могут еще измениться.

Только один раз за первый круг была зафиксирована нулевая ничья – «Сабаил» и «Сабах» не смогли открыть счет в очном матче. 

В самых результативных матчах первого круга было забито по 5 голов – «Сабах»-«Сумгайыт» (1:4), «Карабах»-«Габала» (4:1) и «Карабах»-«Зире» (3:2). Самую крупную победу одержал «Нефтчи» - над «Сабаилом» (4:0).

Что касается дисциплинарных показателей, то было показано 107 желтых (3,96 за игру) и 7 красных карточек (0,26 за игру). Самой недисциплинированной командой является «Сумгайыт», у которого три игрока умудрились получить красные карточки. Но самый недисциплинированный игрок, тем временем, Андре Кленнон из «Кешли», у которого 2 желтые и 1 красная карточка. По четыре предупреждения отхватили Илькин Гыртымов и Вусал Мустафаев из «Зире», а также Антон Кривоцюк из «Нефтчи».

Самой посещаемой командой первого круга является «Сабах» (в среднем – 2 067 за матч). На втором месте – «Карабах», у которого посещаемость равна 1 900 за матч. На третьем – «Нефтчи» (1 167). 

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КомандаИВНПМО
Нефтчи761015-319
Карабах651013-416
Сабаил73137-1010
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала71247-105
Зире71156-134
Кешля60245-102

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