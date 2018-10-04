Футбол
LIVE: Карабах проигрывает Арсеналу после первого тайма
КАРАБАХ (Азербайджан) – АРСЕНАЛ (Англия) - 0:1 (Перерыв)
Папастатопулос, 4 (0:1)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Давиде Масса (Италия).
Карабах: Вагнер, Бадави Гусейнов, Якуб Жезничак, Максим Медведев (к), Анси Аголи, Гара Гараев, Мичел, Филип Озобич, Абделла Зубир, Махир Мадатов, Инносент Эмегара.
Арсенал: Бернд Лено, Сеад Колашинац, Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Стефан Лихтштайнер, Маттео Гюндузи, Мохаммед Эльнени, Алекс Айвоби, Начо Монреаль (к), Эмиль Смит-Роу, Дэнни Уэлбек.
Предупреждение: Медведев, Холдинг.
45' Первый тайм закончен.
44' Классный заброс от Гараева на выбегании Медведева, и тот, обработав мяч, пробил. Снова рядом с целью.
43' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Холдинг.
42' Смит-Роу бьет, Жезничак ложится на газон и блокирует его удар, а затем и блокирует и попытку Эльнени.
41' Аголи попытался пробить из-за пределов штрафной. Вышло слабо и неточно.
39' Рваная атака получилась у Карабаха, однако завершилась она ударом Озобича с линии штрафной. Лено отбил.
38' Снова Колашинац подает слева, снова замыкает Смит-Роу, но на этот раз с района 11-метровой "точки". Пробить точно не удалось.
33' ЖЕЛЛТАЯ КАРТОЧКА. Медведев.
33' Опасным мог получится выход Эмегары на рандеву с Лено, но немец вовремя покинул ворота и накрыл мяч.
32' Карабах борется в каждом эпизоде, что радует.
28' Зубир зафинтил у левого угла штрафной и так неожиданно подал в штрафную, что и свои не ожидали. Все же, Мадатов среагировал как сумел и замкнул передачу. Неточно получилось. Хотя потом выяснилось, что был офсайд.
27' Мадатов технично разобрался с Колашинацом, а затем и Монреалем, после чего пробил в ближний. Лено был начеку.
25' Эльнени то ли пытался пробить, то ли неудачно прострелил практически с нулевого угла из-за пределов штрафной. Мяч потревожил сетку с внешней стороны ворот.
24' Карабах старатеся высоко и активно прессинговать. Гости же основной упор делают на скорость командных действий и индивидуальную.
21' Уэлбек головой замыкает передачу с углового. Мяч от газона уходит за пределы поля.
18' Очень повезло сейчас Карабаху! Очень! Снова угроза с левого фланга англичан: прострел Колашинаца, Смит-Роу замыкал на дальней штанге, но чуть не хватило точности.
16' Агдамцы стали активнее и острее действовать впереди. Но не хватает завершающего удара.
13' Карабах завладел мячом и атакует, пока без серьезного давления, но старается.
10' Эмегара падает в штрафной в борьбе за мяч с Холдингом и эмоционально жестикулирует судье, что фол был и надо показывать на "точку". Арбитр не поверил форварду.
9' Первый угловой у ворот Арсенала после затяжной атаки.
7' Карабах пока не может даже толком пересечь центр поля.
4' ГОЛ. Курьезный гол. Папастатопулос оказался во вратарской после удара Монреаля головой, и мяч, коснувшись грека, вкатывается в ворота Карабаха - 0:1.
3' Медведев очень неудачно поборолся с Колошинацом, слишком рано выключившись, и случился первый опасный эпизод у наших ворот, который завершился угловым.
1' Матч начался.
20:51 Команды выходят на поле.
20:42 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня агдамский Карабах проведет первый домашний матч в рамках нынешнего сезона ЛЕ. И соперник у нас фаворит группы – лондонский Арсенал. Пожелаем удачи нашим ребятам.
Другой матч группы:
ВОРСКЛА (Украина) – СПОРТИНГ (Португалия) - 1:0 (Перерыв)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|Спортинг
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|Карабах
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0