4 Октября 2018 21:41

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 2-го тура группы E Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и английским «Арсеналом».

КАРАБАХ (Азербайджан) – АРСЕНАЛ (Англия) - 0:1 (Перерыв)

Папастатопулос, 4 (0:1)



Баку, Олимпийский стадион. Главный судья – Давиде Масса (Италия).

Карабах: Вагнер, Бадави Гусейнов, Якуб Жезничак, Максим Медведев (к), Анси Аголи, Гара Гараев, Мичел, Филип Озобич, Абделла Зубир, Махир Мадатов, Инносент Эмегара.

Арсенал: Бернд Лено, Сеад Колашинац, Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Стефан Лихтштайнер, Маттео Гюндузи, Мохаммед Эльнени, Алекс Айвоби, Начо Монреаль (к), Эмиль Смит-Роу, Дэнни Уэлбек.

Предупреждение: Медведев, Холдинг.



45' Первый тайм закончен.​

44' ​Классный заброс от Гараева на выбегании Медведева, и тот, обработав мяч, пробил. Снова рядом с целью.

43' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Холдинг.

42' ​Смит-Роу бьет, Жезничак ложится на газон и блокирует его удар, а затем и блокирует и попытку Эльнени.

41' Аголи попытался пробить из-за пределов штрафной. Вышло слабо и неточно.​

39' ​Рваная атака получилась у Карабаха, однако завершилась она ударом Озобича с линии штрафной. Лено отбил.

38' ​Снова Колашинац подает слева, снова замыкает Смит-Роу, но на этот раз с района 11-метровой "точки". Пробить точно не удалось.

33' ЖЕЛЛТАЯ КАРТОЧКА. Медведев.​

33' Опасным мог получится выход Эмегары на рандеву с Лено, но немец вовремя покинул ворота и накрыл мяч.​

32' ​Карабах борется в каждом эпизоде, что радует.

28' Зубир зафинтил у левого угла штрафной и так неожиданно подал в штрафную, что и свои не ожидали. Все же, Мадатов среагировал как сумел и замкнул передачу. Неточно получилось.​ Хотя потом выяснилось, что был офсайд.

27' ​Мадатов технично разобрался с Колашинацом, а затем и Монреалем, после чего пробил в ближний. Лено был начеку.

25' Эльнени то ли пытался пробить, то ли неудачно​ прострелил практически с нулевого угла из-за пределов штрафной. Мяч потревожил сетку с внешней стороны ворот.

24' Карабах старатеся высоко и активно прессинговать. Гости же основной упор делают на скорость командных действий и индивидуальную.​

21' Уэлбек головой замыкает передачу с углового. Мяч от газона уходит за пределы поля.​

18' Очень повезло сейчас Карабаху! Очень! ​Снова угроза с левого фланга англичан: прострел Колашинаца, Смит-Роу замыкал на дальней штанге, но чуть не хватило точности.

16' Агдамцы стали активнее и острее действовать впереди​. Но не хватает завершающего удара.

13' Карабах завладел мячом и атакует, пока без серьезного давления, но старается.​

10' Эмегара падает в штрафной в борьбе за мяч с Холдингом и эмоционально жестикулирует судье, что фол был и надо показывать на "точку". Арбитр не поверил форварду.​

9' Первый угловой у ворот Арсенала после затяжной атаки.​

7' ​Карабах пока не может даже толком пересечь центр поля.

4' ГОЛ. Курьезный гол. Папастатопулос ​оказался во вратарской после удара Монреаля головой, и мяч, коснувшись грека, вкатывается в ворота Карабаха - 0:1.

3' ​Медведев очень неудачно поборолся с Колошинацом, слишком рано выключившись, и случился первый опасный эпизод у наших ворот, который завершился угловым.

1' Матч начался.



20:51 Команды выходят на поле.

20:42 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня агдамский Карабах проведет первый домашний матч в рамках нынешнего сезона ЛЕ. И соперник у нас фаворит группы – лондонский Арсенал. Пожелаем удачи нашим ребятам.

Другой матч группы:(Перерыв)