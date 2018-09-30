Назим Сулейманов: Голевых эпизодов у нас было больше, но забили всего раз

30 Сентября 2018 22:38

Главный тренер «Сумгайыта» Назим Сулейманов прокомментировал победу в матче 6-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским «Зире» (1:0), передает azerisport.com.

«Увидели напряженный матч. Благодарен футболистам за эту игру. Показали хорошую игру. Голевых эпизодов у нас было больше, но забили всего раз. Побеждать всегда приятно. Почему не смогли забить больше? Я бы связал это с тем, что ребята торопились. Футболисты должны чувствовать себя на поле более спокойно», - заявил Сулейманов.