Санан Гурбанов: Мне жаль моих футболистов

30 Сентября 2018 20:36

Главный тренер «Габалы» Санан Гурбанов прокомментировал ничью в матче 6-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу с бакинской «Кешлей» (1:1), передает azerisport.com.

«У наших ворот создается минимальное количество голевых моментов, но соперники по максимуму их используют. Пока не можем противодействовать этому. Мне жаль моих футболистов, которые весь матч старались. «Черная полоса» преследует нас и пока не можем от нее избавиться.

В игровом плане есть улучшения. На тренировках работаем над голевыми эпизодами, но это уже больше зависит от мастерства футболистов», - заявил Гурбанов.