Полузащитник Карабаха получил серьезную травму

26 Сентября 2018 20:54

Агдамский «Карабах» в рамках перенесенного матча с 1-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу принимает на «Азерсун Арене» бакинский «Зире».

Как сообщает azerisport.com, на 36-й минуте полузащитник хозяев Вильд-Дональд Герье получил травму и покинул поле. Его заменил Анси Аголи.

«Карабах» ведет со счетом 1:0.

По предварительной информации, Герье может пропустить больше недели. Напомним, что 4 октября «Карабах» дома будет принимать лондонский «Арсенал».