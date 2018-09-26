Матч в Баку может стать особенным для хавбека Арсенала

26 Сентября 2018 11:12

Главный тренер английского «Арсенала» Унаи Эмери в одном из ближайших матчей намерен выпустить в стартовом составе команды 18-летнего полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Как передает azerisport.com, испанский специалист остался доволен его игрой в матче Лиги Европы против «Ворсклы» и рассчитывает выпустить его в «старте» либо в сегодняшнем матче Кубка Англии против «Брентфорда», либо в следующий четверг в матче ЛЕ против азербайджанского «Карабаха» в Баку. Окончательное решение по этому поводу Эмери примет сегодня.