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Защитник Арсенала может пропустить матч с Карабахом

24 Сентября 2018 15:20
Греческий защитник английского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может пропустить матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха», который состоится 4 октября в Баку.
Как передает azerisport.com, Папастатопулос получил травму колена во вчерашнем матче АПЛ против «Эвертона» (2:0), и теперь рискует не сыграть не только в Азербайджане, но и в матчах против «Уотфорда» и «Фулхэма» в рамках премьер-лиги. (Standard)

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