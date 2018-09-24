Защитник Арсенала может пропустить матч с Карабахом

24 Сентября 2018 15:20

Греческий защитник английского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может пропустить матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха», который состоится 4 октября в Баку.

Как передает azerisport.com, Папастатопулос получил травму колена во вчерашнем матче АПЛ против «Эвертона» (2:0), и теперь рискует не сыграть не только в Азербайджане, но и в матчах против «Уотфорда» и «Фулхэма» в рамках премьер-лиги. (Standard)