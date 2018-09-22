Сборная Англии учинила разгром Азербайджану

22 Сентября 2018 18:03

Сегодня сборная Азербайджана по футболу среди девочек до 17 лет провела второй матч в группе 5 первого отборочного раунда ЕВРО-2019.

Как передает azerisport.com, соперником азербайджанской команды стала сборная Англии.

АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ - 0:7



Отметим, что в первом матче наша команда уступила Исландии (0:1). В другой встрече группы Исландия забила шесть безответных мячей Молдове.



Напомним, что все матчи группы проходят в Молдове.