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Сборная Англии учинила разгром Азербайджану

22 Сентября 2018 18:03
Сегодня сборная Азербайджана по футболу среди девочек до 17 лет провела второй матч в группе 5 первого отборочного раунда ЕВРО-2019.
Как передает azerisport.com, соперником азербайджанской команды стала сборная Англии.
АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ - 0:7

Отметим, что в первом матче наша команда уступила Исландии (0:1). В другой встрече группы Исландия забила шесть безответных мячей Молдове.

Напомним, что все матчи группы проходят в Молдове.

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