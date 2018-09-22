Футбол
Сборная Англии учинила разгром Азербайджану
22 Сентября 2018 18:03
Сегодня сборная Азербайджана по футболу среди девочек до 17 лет провела второй матч в группе 5 первого отборочного раунда ЕВРО-2019.
Как передает azerisport.com, соперником азербайджанской команды стала сборная Англии.
АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ - 0:7
Отметим, что в первом матче наша команда уступила Исландии (0:1). В другой встрече группы Исландия забила шесть безответных мячей Молдове.
Напомним, что все матчи группы проходят в Молдове.
Отметим, что в первом матче наша команда уступила Исландии (0:1). В другой встрече группы Исландия забила шесть безответных мячей Молдове.
Напомним, что все матчи группы проходят в Молдове.