Футбол
Азербайджан назвал состав на матч с Казахстаном
19 Сентября 2018 18:05
23 сентября сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеский матч в Баку.
Как сообщает azerisport.com, «милли» сыграет со сборной Казахстана. В состав сборной Азербайджана вошли Ровшан Гусейнли, Хатаи Багиров, Ризван Фарзалиев, Нихад Исмайлов, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Эмин Микаилов, Адем Габибов, Канан Манафов (все – «Араз»), Эмн Кюрдов, Намик Мамедкеримов, Самир Гамзаев, Фарид Атакишиев (все – ЭКОЛ).
Матч пройдет во Дворце спорта и начется в 16:00. (АФФА)