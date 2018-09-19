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Азербайджан назвал состав на матч с Казахстаном

19 Сентября 2018 18:05
23 сентября сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеский матч в Баку.
Как сообщает azerisport.com, «милли» сыграет со сборной Казахстана. В состав сборной Азербайджана вошли Ровшан Гусейнли, Хатаи Багиров, Ризван Фарзалиев, Нихад Исмайлов, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Эмин Микаилов, Адем Габибов, Канан Манафов (все – «Араз»), Эмн Кюрдов, Намик Мамедкеримов, Самир Гамзаев, Фарид Атакишиев (все – ЭКОЛ).
Матч пройдет во Дворце спорта и начется в 16:00. (АФФА)

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