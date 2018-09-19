Азербайджан назвал состав на матч с Казахстаном

19 Сентября 2018 18:05

23 сентября сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеский матч в Баку.

Как сообщает azerisport.com, «милли» сыграет со сборной Казахстана. В состав сборной Азербайджана вошли Ровшан Гусейнли, Хатаи Багиров, Ризван Фарзалиев, Нихад Исмайлов, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Эмин Микаилов, Адем Габибов, Канан Манафов (все – «Араз»), Эмн Кюрдов, Намик Мамедкеримов, Самир Гамзаев, Фарид Атакишиев (все – ЭКОЛ).

Матч пройдет во Дворце спорта и начется в 16:00. (АФФА)